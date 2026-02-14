Wadephul dice que Rubio es «un socio real» tras el discurso del secretario de Estado

Múnich (Alemania), 14 feb (EFE).- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, consideró este sábado que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, es un «socio real» que hoy ha subrayado la importancia de los lazos transatlánticos.

«Sabemos que él es un socio real», dijo en un panel de la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde señaló que conoce desde hace tiempo a Rubio, que horas antes había ofrecido a Europa revitalizar la vieja amistad y cooperar en el nuevo orden mundial que EE.UU., bajo el presidente Donald Trump, quiere encabezar.

A juicio de Wadephul, Rubio ha hecho un repaso de los históricos lazos entre Europa y Estados Unidos desde la Guerra Fría, la caída del Telón de Acero y la reunificación de Alemania, y «la frase más importante para mí fue: déjennos hacerlo de nuevo», agregó.

Eso es positivo, sostuvo el jefe de la diplomacia alemana, porque significa que Rubio «miró hacia adelante».

«Eso es bueno, eso puede volver a convertirse en una historia de éxito», aunque a veces ambas partes tengan opiniones diferentes, concluyó.

Wadephul instó no obstante en el panel con el ministro indio de Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, a «defender lo que llamamos el orden internacional basado en reglas, especialmente el sistema de las Naciones Unidas».

Abogó además por «señalar cuando ese orden sea vulnerado».

El ministro alemán admitió que «quizá esta podría ser una tarea para la Unión Europea: ser más clara en el futuro», porque «ha habido algunas ocasiones, si miro hacia atrás en los últimos dos años -matizó-, en las que podríamos haber sido más claros».

Pero en las últimas semanas «Europa fue absolutamente clara sobre su posición» acerca de la defensa de la soberanía del Reino de Dinamarca y de Groenlandia ante el deseo anexionista de Trump.

Rubio afirmó este sábado en Múnich que EE.UU. no busca separarse de Europa, sino revitalizar una vieja amistad y «renovar la mayor civilización de la humanidad», porque lo que ambas partes lograron durante el último siglo ya es historia y un nuevo orden mundial o nuevo futuro es «inevitable». EFE

