Wadephul ve opciones para Alemania de ser miembro permanente en el Consejo de Seguridad

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Berlín, 18 may (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, señaló este lunes que ve a su país con opciones de llegar a ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, en el marco de las negociaciones sobre la reforma institucional de la organización internacional.

«Tenemos muchas opciones», afirmó Wadephul en una rueda de prensa en la sede central de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU) en Berlín, al ser preguntado sobre si veía influenciada negativamente la candidatura de Alemania a integrar el Consejo de Seguridad de la ONU por el reiterado apoyo germano a Israel.

El jefe de la diplomacia alemana negó que ese apoyo a Israel sea un «punto negativo» para Berlín en su acceso al estatus de país permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU.

«Muchos consideran que tenemos una postura muy clara y equilibrada desde el punto de vista del derecho internacional», dijo Wadephul en alusión a la posición de Alemania respecto a Israel, a la participación con Estados Unidos en la guerra contra Irán y a una ofensiva en curso en el sur de Líbano contra la organización islamista chií Hizbulá.

Wadephul recordó que él mismo participó en la conferencia internacional por la solución de los dos Estados celebrada en Nueva York del pasado septiembre y, también, Berlín se ha posicionado «muy claramente respecto sobre las anexiones de facto en Cisjordania» a manos de Israel.

«Eso es indiscutible y así lo he vuelto a subrayar durante la reciente visita de mi colega Gideon Saar», apuntó el ministro alemán en alusión a los pasados días 5 y 6 de mayo, jornadas en las que su homólogo israelí visitó Alemania. EFE

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