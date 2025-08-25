Wall Street abre a la baja
Nueva York, 25 ago (EFE).- Wall Street abrió este lunes a la baja, con sus principales indicadores en leve descenso, en una semana dominada por los resultados de Nvidia el próximo miércoles y con la resaca del anuncio del viernes de que el gobierno de EEUU se ha hecho con el 10 % de la compañía Intel.
Cinco minutos después del toque de campana, el Dow Jones de Industriales se depreciaba un 0,18 %; el selectivo S&P 500 perdía un 0,23 %, y el tecnológico Nasdaq bajaba un 0,33 %.
El pasado viernes, el Dow Jones cerró con un máximo histórico, un síntoma de que la agresiva política arancelaria del gobierno de Donald Trump no parece preocupar sobremanera a los inversores.
Esta semana las miradas están puestas en los resultados trimestrales del miércoles de Nvidia -la fabricante de chips que se disputa con Microsoft el trono de la empresa más valiosa del mundo-, y ya no por las decisiones de la Reserva Federal, toda vez que su presidente, Jerome Powell, abrió la puerta a la ansiada rebaja de tipos de interés el próximo septiembre.
En cuanto al Dow 30, el color dominante es el rojo, y los que más pierden a esta hora son Merck (-1,32 %), Sherwin-Williams (-1,06 %) y Home Depot (-0,94 %). EFE
fjo/jgb