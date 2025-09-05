The Swiss voice in the world since 1935

Wall Street abre al alza

Nueva York, 5 sep (EFE).- Wall Street abrió este viernes al alza y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, ganaba un 0,22 %, a medida que los inversores analizan la tasa de desempleo de Estados Unidos en agosto.

Diez minutos después del toque de campana: el S&P 500 se apreciaba un 0,40 % el Nasdaq un 0,57%.

La tasa de desempleo de Estados Unidos subió en agosto una décima hasta el 4,3 % con una anémica creación neta de 22.000 empleos, muy por debajo del dato de creación de julio, según datos publicados hoy por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Entre las empresas que cotizan en el Dow 30, destacan los incrementos de Sherwin-Williams (2 %) y Home Depot (1,46 %), así como los retrocesos de Nike (-1,87 %) y Nvidia (-1,76 %).

Por otra parte, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajaba esta mañana a 62,03 dólares el barril. EFE

