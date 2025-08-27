Wall Street arranca con movimiento limitado a la espera de los resultados de Nvidia

Nueva York, 26 ago (EFE).- Wall Street abrió este miércoles en terreno mixto, y con movimiento limitado, mientras los operadores aguardan la publicación de los últimos resultados financieros trimestrales del gigante tecnológico Nvidia, previstos tras el cierre de la sesión actual.

Diez minutos después del toque de campana, el Dow Jones de Industriales subía un 0,14 %, el selectivo S&P crecía a un tímido 0,03 % y el tecnológico Nasdaq perdía un 0,07 %.

Los tres principales índices estadounidenses apuntan a ganancias este mes por el optimismo ante la posible reducción de tipos: El S&P 500 y el Nasdaq han subido, de momento, un 2 %, respectivamente, mientras que el Dow Jones ha progresado un 2,9 %.

El mercado permanece este miércoles expectante a los resultados trimestrales de Nvidia, la segunda cotizada más valiosa en la actualidad y termómetro clave de la salud del mercado de la inteligencia artificial (IA).

El fabricante de semiconductores ha superado las expectativas de ganancias en 11 de sus últimos 12 informes trimestrales, según FactSet.

Por otra parte, Wall Street continúa ignorando el pulso entre el presidente estadounidense, Donald Turmp, y la Reserva Federal en su cruzada por bajar los tipos, y que el lunes escribió un capítulo más tenso con la destitución de la gobernadora Lisa Cook por parte del mandatario.

Trump justificó su maniobra argumentando que Cook, supuestamente, firmó dos hipotecas para una «primera residencia» en dos estados diferentes en dos semanas.

Cook, en una declaración posterior a los medios, dijo que Trump «no tiene autoridad» para despedirla porque «no existe una causa bajo la ley», indicó que seguirá trabajando y contrató al abogado Abbe Lowell, quien a su vez denunció que se trata de un «despido por tuit» y anticipó una demanda.

En el plano corporativo, entre las cotizadas del Dow, destacaban las subidas de Salesforce (1,33 %), UnitedHealth Group (1,21 %) y Chevron (1,14 %), con caída justamente para Nvidia (-1,21 %).

Aparte, la empresa de plataformas de datos MongoDB registraba un crecimiento del 31 % después de presentar resultados que superaron las expectativas de Wall Street. EFE

