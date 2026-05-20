Wall Street cierra en verde pendiente de avances en Irán y de los resultados de Nvidia

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Nueva York, 20 may (EFE).- Wall Street cerró en verde este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 1,31 %, mientras los inversores esperan optimistas avances entre Estados Unidos e Irán, tras permitir el paso de 26 buques por el estrecho de Ormuz, y los resultados trimestrales de Nvidia, principal termómetro del mercado de inteligencia artificial (IA).

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba 645 puntos, hasta los 50.009; el selectivo S&P 500 avanzaba un 1,08 %, hasta los 7.432 enteros; y el tecnológico Nasdaq crecía un 1,54 %, hasta las 26.270 unidades.

La Bolsa de Nueva York cerró al alza, por primera vez desde el jueves de la semana pasada, ante la esperanza de que se empiece a reabrir tráfico en el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán como represalia al ataque conjunto de EE.UU. e Israel del pasado 28 de febrero y por EE.UU., que aplicó su propio cerco ante la negativa de Teherán de abrirlo.

La Guardia Revolucionaria iraní anunció este miércoles que 26 petroleros y buques comerciales han atravesado el estrecho durante las últimas 24 horas bajo “coordinación y protección” de las fuerzas navales de Irán.

El petróleo intermedio de Texas cayó un 5,7 % después de que Trump dijera que Washington está en las «etapas finales» de las negociaciones con Teherán, según CNBC.

Los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el nuevo mes de referencia, recortaron 5,89 dólares respecto al cierre anterior, hasta 98,26 dólares el barril.

En el plano corporativo, los títulos de Nvidia sumaban un 1,3 % a la espera de que presente sus últimos resultados trimestrales.

Los accionistas esperan unas buenas cuentas para este periodo, especialmente, después de que superara los 5,5 billones de dólares de capitalización bursátil, convirtiéndose en la primera compañía en alcanzar esa cota.

En otros mercados, el oro, activo refugio, sumaba un 0,84%, hasta los 4.549 dólares la onza; y la plata ganaba un 1,64 %, hasta los 76,39 dólares la onza.

La caída del precio del petróleo presionó a la baja el rendimiento de los bonos de deuda del Tesoro de EE.UU. después de que el bono a 30 años alcanzara su nivel más alto desde 2007 este martes ante el temor a una subida de los tipos de interés si la inflación se disparaba por la guerra.

El rendimiento del bono a 10 años caía 9 puntos básicos, hasta el 4,57 %, y el del bono a 30 años bajaba 6,5 puntos básicos, hasta el 5,11 %. EFE

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