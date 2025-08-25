The Swiss voice in the world since 1935

Wall Street comienza la semana en rojo con su mirada puesta en informe de Nvidia

Nueva York, 25 ago (EFE).- La Bolsa de Nueva York cerró hoy, en su inicio de semana, en rojo en momentos en que los inversores esperan por conocer los resultados de la tecnológica Nvidia, que se esperan este miércoles.

Al finalizar la jornada el Dow Jones perdió un 0,77 %, hasta 45.282 puntos, el S&P 500 retrocedió 0,43 % hasta 6.439 unidades, y el Nasdaq cayó un 0,22 %, hasta 21.449 enteros.

Al cierre, las acciones de la tecnológica Nvidia aumentaron un 1,02 %, en un día en que recibió elogios de los analistas antes de su informe de ganancias, señala CNBC.

Las acciones de Intel, por su parte, que ha estado en la mirada de inversores y titulares de los medios tras conocerse el pasado viernes que el Gobierno tiene una participación del 10 % en la empresa, cayeron 0,41 % al cierre del parqué. Tras el anuncio del viernes sus acciones tuvieron un repunte masivo que impulsó al Nasdaq a nivel histórico.

El presidente Donald Trump reiteró hoy su intención de repetir la misma acción con otras empresas: «Haré tratos similares para nuestro país sin parar y ayudaré a las compañías que concluyan negocios similares con EE.UU.. Me encanta ver sus acciones subiendo, haciendo a Estados Unidos cada vez más rico».

«Estoy seguro de que en algún momento habrá más transacciones, si no en esta industria, entonces en otras», dijo el director del Consejo Económico Nacional en el programa Squawk Box»de CNBC.

Entre las 30 de Dow Jones, con la mayoría cerrando también en rojo, las mayores pérdidas fueron para Merck & Co. (-2,36 %),Amgen (-1,79 %) y Coca-Cola (1,71 %) mientras que sólo tres empresas vieron hoy ganancias: Nvidia (1,02 %), Nike (1,01) y Chevron (0,01 %).

Mientras que el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró hoy con una subida del 1,79 %, hasta los 64,80 dólares el barril, espoleado por las expectativas de los operadores en que nuevas sanciones de EE.UU. y ataques ucranianos puedan interrumpir el suministro de crudo ruso. EFE

