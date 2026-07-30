Wall Street recupera terreno impulsado por Microsoft y el rebote de los semiconductores

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Nueva York, 30 jul (EFE).- Wall Street cerró este jueves en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 1,19 %, recuperando parte de las pérdidas de la víspera gracias al buen desempeño de Microsoft tras la publicación de sus resultados trimestrales y al rebote del sector de los semiconductores.

Al término de la sesión, el Dow Jones sumó 613,92 puntos, hasta los 52.208; el selectivo S&P ganó un 1,66 %, hasta los 7.437 enteros; y el tecnológico Nasdaq subió un 2,78 %, hasta las 25.122 unidades.

El mercado rebotó tras la fuerte caída del miércoles, cuando el Dow Jones perdió más de 1.100 puntos en su peor sesión desde abril de 2025, después de que la Fed decidiera mantener los tipos de interés sin cambios.

Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue Microsoft, que cerró con una subida del 15,51 % tras presentar ayer unos resultados que reflejaron un fuerte crecimiento de su negocio de computación en la nube Azure.

En cambio, Meta cayó un 7,95 % tras publicar una previsión de ingresos que decepcionó a los inversores, en un contexto de elevado gasto para desarrollar su infraestructura de inteligencia artificial (IA).

El experto Stephen Evans, director de inversiones de Pave Finance, señaló a la cadena CNBC que el mercado está diferenciando entre dos estrategias de inversión en IA. De un lado, la de Microsoft, que «aumenta sus beneficios pese a sus elevados costes», y, del otro, la de Meta, «cuyos desembolsos están presionando sus resultados».

Mientras, Apple y Amazon divulgarán hoy sus resultados trimestrales tras el cierre de Wall Street.

Entretanto, las acciones del sector de semiconductores rebotaron tras las perdidas de ayer, que llevaron al Nasdaq 100 a territorio de corrección. Hoy, ese índice cerró con una subida del 2,78 %.

En este sector, Micron ganó un 18,36 %, mientras que AMD se anotó un 13 %. Además, Marvell Technology logró un 12,18 % y Lam Research, un 17,98 %.

Al margen, los inversores analizaron también la batería de datos macroeconómicos divulgados hoy. El producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos creció un 1,5 % en el segundo trimestre, por debajo del 1,8 % esperado por los analistas y del 2,1 % registrado en los primeros tres meses.

El mercado sigue también atento a la evolución de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, que en los últimos días han vuelto a alimentar la volatilidad en el parqué.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó hoy un 1,03 %, hasta 83,59 dólares, en medio de una última oleada de ataques de EE.UU. contra Irán en respuesta a las ofensivas de Teherán contra bases estadounidenses en la región.

En otros mercados, el oro se revalorizaba un 1,81 %, hasta los 4.171 dólares la onza; la plata, un 2,34 %, hasta los 59,45 dólares la onza; y el rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años sumaba 4,9 puntos básicos, hasta el 4,671 %. EFE

jco/nqs/seo