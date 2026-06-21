Washington celebra desfile del Orgullo con cambios por el 250 aniversario de independencia

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Washington, 20 jun (EFE).- Washington celebró este sábado su tradicional Desfile del Orgullo para evitar coincidir con otros acontecimientos que tienen lugar en la capital con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se cumple el próximo 4 de julio.

Washington, que fue elegida el año pasado para albergar la gran celebración internacional LGBTQ+ al conmemorar el 50 aniversario de las celebraciones del Orgullo en la ciudad, se convirtió este sábado en la capital del arcoíris de nuevo con un desfile que recorrió las principales calles del centro.

La parada de este año, menos multitudinaria que la del anterior que fue excepcional, forma parte de las celebraciones dedicadas a defender los derechos de la comunidad LGBTQ+ que comenzaron el 6 de junio y se prolongarán hasta el domingo 21.

Banderas, música y carrozas fueron llenando las principales calles del centro de Washington en un desfile que además de exponer las reivindicaciones tradicionales del colectivo tuvo una espacio también para otras, como el rechazo a la guerra, en alusión al conflicto con Irán que mantiene Estados Unidos desde el pasado 28 de febrero.

Una de las asistentes a las celebraciones resumía la importancia de estar este año en el desfile de Washington: «Estamos aquí felices con la intención de celebrar el amor y mostrar nuestro orgullo al mundo», dijo.

Después de la jornada de este sábado, en un soleado día en la capital de Estados Unidos, el domingo están previstos un festival y un concierto en una de la arterias principales de la ciudad, la avenida Pennsylvania.

El festival, que se prolongará durante todo el día, reúne a cientos de expositores, organizaciones de defensa de derechos, vendedores de comida y espectáculos en vivo.

La artista principal del concierto será Maren Morris, y también actuarán Leikeli47, Harrison, Lisa Lisa y Myki Meeks, para terminar con una fiesta al atardecer en el Capitolio que pondrá el broche a los festejos del Orgullo de este año 2026. EFE

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