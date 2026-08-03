WestJet y sus asistentes de vuelo alcanzan un acuerdo para poner fin a su huelga

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Toronto (Canadá), 3 ago (EFE).- La segunda aerolínea de Canadá, WestJet, anunció este lunes que ha llegado a un acuerdo provisional para poner fin a la huelga de sus sobrecargos, que obligó a cancelar cientos de vuelos y afectó a unos 250.000 pasajeros.

WestJet y el Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE), que representa a unos 4.400 asistentes de vuelo de la compañía aérea, indicaron que el acuerdo aumentará la remuneración de los empleados.

Según señaló la compañía en un comunicado, el sueldo de los tripulantes de cabina aumentará un 13 % a partir de octubre y otro 2,5 % anual durante los tres ejercicios siguientes.

Además, la compañía introducirá una nueva prima por jornada de servicio, equivalente a otro aumento salarial del 12 %.

El acuerdo también contempla pagos retroactivos desde comienzos de año, un incremento del 13 % de las dietas y un aumento de las prestaciones para gastos sanitarios.

Los tripulantes de cabina se declararon en huelga el domingo, tras el fracaso de las negociaciones para la firma de un nuevo convenio colectivo con WestJet.

La disputa laboral se centraba en el trabajo que, según CUPE, los tripulantes realizan sin remuneración antes y después de los vuelos.

El sindicato reclamaba que se contabilizara el tiempo dedicado a tareas como el embarque, el desembarque y los controles de seguridad, y no únicamente las horas en las que el avión está en movimiento.

La ministra canadiense de Empleo y Familias, Patty Hajdu, aplaudió el acuerdo, que ahora tiene que ser ratificado por los empleados, y señaló que el Gobierno federal y los canadienses acogen con satisfacción que ambas partes hayan alcanzado un acuerdo. EFE

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