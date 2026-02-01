Willem Dafoe presenta ‘The Souffleur’ en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires

Buenos Aires, 31 ene (EFE).- El actor estadounidense Willem Dafoe presentó este sábado ‘The Souffleur’, una película independiente de bajo presupuesto dirigida por el argentino Gastón Solnicki, en el estreno realizado en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), a la que asistieron personas del ámbito artístico argentino y admiradores.

El actor recibió este sábado por la noche, junto a Solnicki, a la prensa local en la entrada del Malba, donde se desplegó la alfombra roja previa a la proyección del filme -con entradas agotadas-, y minutos después se acercó a saludar y a tomarse fotografías con los admiradores que se congregaron en el lugar para verlo en persona.

Por la alfombra roja desfilaron, además, referentes de la cultura y artistas argentinos, entre ellos la cantante de Miranda!, Juliana Gattas, una de las figuras más destacadas de la noche.

En el filme, Dafoe interpreta el papel de Lucius Glanz, quien, tras tres décadas al frente de un hotel emblemático de Viena, en Austria, se enfrenta a la venta del edificio a un desarrollador inmobiliario argentino decidido a demolerlo y transformarlo.

Con la ayuda de su hija y de un pequeño grupo de empleados, el protagonista emprende una resistencia para preservar el entorno y la forma de vida que ha construido.

La trama incorpora elementos de espionaje para retratar la lucha por conservar un espacio que constituye su único hogar y fue filmada en un hotel real, cuyos engranajes no se detuvieron por el rodaje de la cinta.

«La propuesta fue trabajar con personas que no fueran actores, en muy poco tiempo y en Viena, que es un lugar que tenía un sabor particular. No era solo hacer una película, era una aventura y yo siempre estoy buscando eso», dijo a EFE Dafoe.

Cuenta además con las actuaciones de la debutante Lilly Lindner, Stéphanie Argerich, el propio Solnicki, Claus Philipp, Camille Clair y una participación especial del cocinero argentino Fernando Trocca.

‘The Souffleur’ es el sexto largometraje de Solnicki y cierra una trilogía involuntaria que empezó con ‘Introduzione all’Oscuro’ (2008) -que aborda la muerte de un amigo- y continuó con ‘A Little Love Package’ (2021), que filma el último día en que estuvo permitido fumar en los bares de Viena.

La película fue presentada en la sección competitiva Orizzonti del Festival de Venecia 2025 y el público podrá verla todos los sábados de febrero en el Malba.

Cuando Dafoe conoció a Solnicki, alrededor de diez años atrás en Grecia, donde ambos impartían un seminario para jóvenes cineastas, se sintió atraído por «el ojo crítico» y el «gusto» del director, por su manera de hablar. Rápidamente se volvieron amigos y prometieron «algún día hacer algo juntos».

A lo largo de su carrera, Dafoe ha actuado en más de 120 largometrajes y además de aparecer en enormes franquicias de Hollywood, ha trabajado con directores como Martin Scorsese, Wes Anderson, el danés Lars von Trier y el griego Yorgos Lanthimos, en su éxito ‘Pobres criaturas’ (2023), entre muchos otros directores independientes. EFE

