Witkoff anuncia desde Abu Dabi un intercambio de 314 prisioneros entre Rusia y Ucrania

1 minuto

Kiev, 5 feb (EFE).- El emisario de la Casa Blanca para la guerra de Ucrania Steve Witkoff anunció este jueves desde Abu Dabi, donde tienen lugar contactos de paz entre Kiev, Washington y Moscú, un acuerdo entre Rusia y Ucrania mediado por EE.UU. por el que ambos bandos intercambiarán «314 prisioneros».

Witkoff dijo que se trata del primer canje de prisioneros en cinco meses entre Moscú y Kiev, que ya llevaron a cabo numerosos intercambios de soldados cautivos y también de civiles tras los contactos directos que mantuvieron en Estambul el año pasado. EFE

mg/egw/rml