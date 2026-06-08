WWF insta a mantener vivo el objetivo de limitar el calentamiento global

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Berlín, 8 jun (EFE).- El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) instó este lunes a los países a acelerar los esfuerzos de lucha contra el cambio climático y a mantener vivo el objetivo de limitar el calentamiento global por debajo de 1,5 °C, ya que actualmente el mundo no se encuentra en la trayectoria compatible con esta meta.

«Llevamos años hablando de una ‘década crítica’, y más de la mitad de esa década ya ha transcurrido. Quedan solo cuatro años hasta 2030», señaló en una rueda de prensa Fernanda Carvalho, responsable de Políticas de Clima y Energía de WWF, en los márgenes de la Conferencia de Bonn sobre el Cambio Climático 2026, reunión preparatoria de la COP31 que se celebrará en noviembre en Turquía.

«Necesitamos acelerar los esfuerzos, porque actualmente no estamos en la trayectoria compatible con el objetivo de 1,5 °C que el mundo necesita desesperadamente. Los países que negocian aquí son quienes deben corregir el rumbo, porque fueron ellos quienes asumieron ese compromiso» bajo el Acuerdo de París, señaló.

Para ella, todos los debates sobre si habrá o no una superación temporal de ese límite no debe desvirtuar la meta acordada e incluso si se supera temporalmente, se debe volver a ese nivel.

Indicó que la situación geopolítica actual «es muy compleja», pero también pone en evidencia que «la dependencia de los combustibles fósiles pone en riesgo no solo la seguridad energética, sino también toda la economía, los precios de los alimentos y de los combustibles».

Y todo esto ocurre en un año en el que veremos un fenómeno de El Niño de gran magnitud.

«El clima no se detiene mientras discutimos en estas salas, y El Niño nos dará una muestra del mundo que nos espera si no actuamos con rapidez», recalcó Carvalho.

WWF tiene tres expectativas para Bonn y la COP31, dijo.

«Que el régimen climático cumpla su función, manteniendo vivo el objetivo de 1,5 °C, que se fortalezcan y corrijan las Contribuciones Determinada a Nivel Nacional (NDC), que hoy no nos sitúan en esa trayectoria, y que, al revisar esos compromisos individuales, se incorporen las orientaciones del Balance Mundial, especialmente en lo referente a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y a detener y revertir la deforestación», explicó.

Tatiana Oliveira, responsable de Estrategia Internacional de WWF Brasil, dijo que la ONG espera asimismo avances concretos en el programa de trabajo sobre financiación climática, incluyendo una mayor claridad sobre cuánto de la meta anual de 300.000 millones de dólares se proporcionará como financiación pública directa, con más previsibilidad, transparencia, rendición de cuentas y accesibilidad.

Además, opinó, los países deben abordar «la crisis de financiación» para la adaptación, ya que los impactos climáticos avanzan más rápido que los recursos disponibles y generan importantes consecuencias socioeconómicas.

«WWF espera que la COP31 establezca una hoja de ruta creíble para triplicar la financiación destinada a la adaptación antes de 2035, con metas intermedias para 2030 y dando prioridad a los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo, los pueblos indígenas y las comunidades vulnerables», afirmó. EFE

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