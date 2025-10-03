Xi apuesta por profundizar «confianza mutua» con Singapur en 35º aniversario de relaciones

2 minutos

Pekín, 3 oct (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, intercambiaron este viernes mensajes de felicitación por el 35º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, una efeméride que Pekín ve como una «oportunidad» para fortalecer la «confianza política mutua».

El mandatario del gigante asiático enfatizó que China está dispuesta a «profundizar aún más la confianza política mutua» con Singapur, «promover la cooperación de alto nivel» y «estrechar los intercambios entre los pueblos», así como «salvaguardar conjuntamente el sistema de comercio multilateral y los principios básicos de las relaciones internacionales», según declaraciones recogidas por la agencia Xinhua.

Bajo este marco, Pekín pretende «impulsar el desarrollo aún mayor de la asociación integral, de alta calidad y con visión de futuro entre China y Singapur, contribuyendo de manera más significativa a la paz y la prosperidad regionales y mundiales».

Tharman, por su parte, recordó que los proyectos de cooperación entre ambos gobiernos «han continuado avanzando, incorporando nuevas características y demostrando previsión».

«Estoy convencido de que Singapur y China seguirán cooperando estrechamente y elevarán las relaciones bilaterales a nuevas alturas», apuntó el presidente singapurense, de acuerdo a la transcripción de Xinhua.

China mantiene estrechas relaciones con Singapur, a donde se calcula que cientos de empresas chinas se han trasladado en los últimos años en un intento de capear la tormenta geopolítica y en medio de las tensiones entre Washington y Pekín.

Singapur, que cuenta con un fuerte sistema regulatorio y bajos impuestos corporativos, ha resultado ser un destino ideal para unas compañías que en otro momento habrían priorizado Hong Kong, cuyo atractivo ha quedado mermado por el creciente control que ejerce Pekín sobre la región semiautónoma. EFE

pek-jacb/rrt