Xi dice a Modi que China y la India han de ser «amigos y buenos vecinos»

Tianjin (China), 31 ago (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, dijo este domingo al primer ministro indio, Narendra Modi, que China y la India han de ser «amigos y buenos vecinos», tras años de rivalidad y tensiones bilaterales, y en un contexto de fricciones de ambos países con Washington.

Por su parte, Modi indicó que la India está «comprometida a hacer avanzar las relaciones sobre la base de la confianza mutua, el respeto y la sensibilidad», según vídeos publicados en línea de las declaraciones previas a la reunión entre ambos, celebrada en los márgenes de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que tiene lugar hoy y mañana en la ciudad nororiental china de Tianjin.

El viaje, el primero de Modi a China en siete años, se enmarca en el progresivo deshielo de las relaciones entre Pekín y Nueva Delhi tras un prolongado periodo de desavenencias, y llega poco después de que Washington impusiera aranceles a las exportaciones indias por sus compras de crudo ruso. EFE

