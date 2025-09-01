The Swiss voice in the world since 1935

Xi dice que la OCS practica «multilateralismo real» en un mundo «cambiante y turbulento»

Tianjin (China), 1 sep (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, declaró este lunes que la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) «se opone al hegemonismo» y practica un «verdadero multilateralismo» ante lo que describió como un mundo «turbulento y cambiante».

Xi indicó que los países miembros de la OCS «jamás serán enemigos», durante la 25ª cumbre de líderes de países miembros de la OCS, que tiene lugar entre este domingo y este lunes en la ciudad nororiental china de Tianjin.

El mandatario chino aseveró que el bloque «siempre defenderá la equidad y la justicia internacionales,», ante mandatarios como el ruso, Vladímir Putin, el indio, Narendra Modi o el iraní, Masud Pezeshkian. EFE

