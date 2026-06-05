Zelenski acusa a Putin de elegir de nuevo la guerra al desestimar su oferta negociadora

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Berlín, 5 jun (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acusó este viernes a su homólogo ruso, Vladímir Putin, de volver a «elegir la guerra» al desestimar la oferta del jefe de Estado de Ucrania para celebrar negociaciones directas en un tercer país y poner así fin a la guerra.

«Desafortunadamente, el lado ruso elige una vez más la guerra», escribió Zelenski en su cuenta de X, al aludir a la respuesta de Putin a su oferta negociadora.

Putin aseguró que no veía «sentido» a la idea del líder ucraniano sobre unas negociaciones directas entre Rusia y Ucrania.

«Por ahora, no le veo sentido», dijo Putin de manera tajante durante el plenario del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

El líder ucraniano calificó en X la reacción de Putin como una «respuesta débil».

«Él, simplemente, no quiere terminar la guerra», aseguró Zelenski, en alusión a Putin.

«Creo que muchos en el mundo están decepcionados por esta respuesta. Él no quiere cambiar nada», abundó Zelenski, que acusó también al inquilino del Kremlin de ganar dinero con la guerra.

«Rusia debe tener menos dinero, y debe haber más presión sobre Rusia», adujo Zelenski.

Zelenski realizó su propuesta negociadora en una carta abierta en la que proponía a su homólogo ruso reunirse en un tercer país, como Suiza, Turquía o un país árabe, algo a lo que siempre se ha opuesto Moscú.

«Usted puede terminar su guerra», indicaba Zelenski en la misiva, en la que decía que en las negociaciones deben participar también los países europeos. EFE

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