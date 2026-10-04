Zelenski afirma que EEUU quiere negociaciones trilaterales con Rusia en octubre

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció este domingo que Estados Unidos quiere organizar para finales de octubre un nuevo ciclo de conversaciones trilaterales con Rusia y Ucrania con el objetivo de terminar con más de cuatro años y medio de guerra.

Los esfuerzos de paz liderados por Washington se han estancado desde el comienzo de la guerra en Oriente Medio, desencadenada a finales de febrero por ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán, seguidos de represalias iraníes contra las monarquías petroleras de la zona.

Ucrania acusa a Rusia de haber intensificado sus ataques aéreos en todo el país, devastado por la guerra.

«La parte estadounidense se encuentra actualmente en contacto con Ucrania y Rusia y propone organizar, de una forma u otra, una reunión a nivel técnico, en formato trilateral, para finales de octubre», declaró Zelenski en rueda de prensa.

Añadió haber hablado con los negociadores estadounidenses el sábado.

«Les confirmé que nuestra parte está dispuesta a respaldar este calendario», dijo.

Zelenski no precisó dónde se celebrarían estas conversaciones, pero dijo que Ucrania está «abierta a los Emiratos o a cualquier otro país que proponga la parte estadounidense».

Emiratos Árabes Unidos acogió en el pasado conversaciones para intentar poner fin a esta guerra.

El mes pasado el Kremlin también mencionó la posibilidad de conversaciones a tres bandas en octubre.

«No descartamos esa posibilidad; estamos hablando de un futuro previsible», declaró entonces el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, citado por las agencias de noticias rusas.

Las rondas de negociaciones anteriores no han logrado avances concretos. Moscú se ha negado a renunciar a sus condiciones para poner fin a los combates.

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