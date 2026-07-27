Zelenski afirma que Rusia pidió 30.000 soldados adicionales a Corea del Norte

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó el sábado que Rusia pidió a Corea del Norte 30.000 soldados adicionales para apoyar su guerra contra Ucrania.

«Rusia quiere recibir 30.000 soldados adicionales de Corea del Norte. Desde junio hay preparativos en marcha en la región rusa de Vorónezh para recibirlos», escribió Zelenski en X.

La región de Vorónezh es fronteriza con Ucrania.

«Corea del Norte se prepara también para transferir a Rusia lanzadores adicionales de misiles balísticos», agregó Zelenski, quien advirtió de las implicaciones de tal despliegue para la comunidad internacional.

«No se trata solamente de una amenaza para Ucrania. Rusia ayuda a Corea del Norte a aprender a hacer la guerra, a mejorar sus armas y adquirir una verdadera experiencia de combate en su uso. Todo esto constituye una amenaza para todas las personas en Asia que están al alcance de los misiles coreanos», aseguró Zelenski.

El líder ucraniano abordó el tema poco después de la visita a Moscú de la ministra norcoreana de Relaciones Exteriores, Choe Son Hui.

«La parte norcoreana expresó su apoyo inquebrantable al conjunto de las políticas internas y externas de la Federación Rusa destinadas a eliminar la causa profunda del conflicto ucraniano y a defender su soberanía nacional, su integridad territorial y la justicia internacional», publicó durante la visita la agencia noticiosa oficial norcoreana KCNA.

Corea del Norte y Rusia han reforzado su cooperación desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022.

Pyongyang ha enviado miles de soldados a la región rusa de Kursk para ayudar a repeler una contraofensiva ucraniana entre 2024 y 2025, y suministrar armas y municiones a Moscú.

Las autoridades surcoreanas calculan que unos 2.000 soldados norcoreanos murieron en el campo de batalla.

roc/tmt/mas/cjc