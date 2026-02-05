Zelenski anuncia el regreso a Ucrania de 157 prisioneros de guerra

Kiev, 5 feb (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este jueves durante una rueda de prensa con el primer ministro polaco, Donald Tusk, que durante la jornada han sido liberados 157 prisioneros de guerra ucranianos que estaban en cautiverio en Rusia.

“Hoy hay un intercambio. Saludo a todas las familias que se reunirán con sus seres allegados y seres queridos en el futuro más próximo. Es algo muy positivo. 157 combatientes ucranianos han vuelto hoy a casa”, dijo Zelenski. EFE

