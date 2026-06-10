Zelenski confirma ataque con misiles de crucero Flamingo a una planta militar rusa

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Kiev, 10 jun (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha confirmado que su Ejército atacó durante la madrugada con misiles de crucero FP-5 Flamingo de fabricación propia una planta rusa que fabrica componentes para drones y misiles situada en la ciudad de Cheboksari de la Federación Rusa, como habían adelantado canales de Telegram rusos.

Zelenski confirmó asimismo otro ataque con armamento no especificado en el que fue alcanzada la refinería de la ciudad de Kuibishev, en la región de Samara y situada a más de 900 kilómetros de la frontera con Ucrania. Fuentes no oficiales rusas también habían dado cuenta de este ataque.

Añadió que el Ejército y el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) también golpearon en las primeras horas del miércoles dos infraestructuras en la región rusa de Vladímir situadas a unos 700 kilómetros del territorio ucraniano.

Las autoridades rusas habían informado este miércoles del derribo sobre varias regiones del país o bajo control ruso de más de 300 drones ucranianos. El ataque ucraniano provocó daños materiales en varias regiones, según esas mismas fuentes oficiales. EFE

mg/ah