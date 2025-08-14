Zelenski confirma la vuelta de 84 ucranianos en nuevo intercambio de prisioneros con Rusia

2 minutos

(Actualiza con información sobre estado de salud de los ucranianos liberados)

Berlín, 14 ago (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció este jueves el regreso a su país de 84 prisioneros que estaban en manos de Rusia, en un nuevo intercambio.

«Repatriamos a ucranianos a su país, Ucrania. Un nuevo intercambio, 84 personas. Se trata tanto de militares como de civiles. Casi todos ellos necesitan atención médica y una rehabilitación importante», dijo Zelenski en su cuenta de Telegram.

«Agradezco a todos los que nos ayudan a seguir liberando a los prisioneros ucranianos», agregó.

Según Zelenski, entre los liberados se cuentan civiles que se encontraban en cautiverio ruso desde 2014, 2016 y 2017, antes de que comenzara la invasión a gran escala lanzada por Rusia en febrero de 2022.

El mensaje de Zelenski contenía imágenes de los liberados, algunos de los cuales tenían una apariencia de fragilidad física.

Según informó el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), que publicó un vídeo sobre la llegada a territorio ucraniano de los liberados, «casi todos ellos necesitan atención médica y rehabilitación».

También hay entre los 84 intercambiados miembros de los «defensores de Mariúpol», según aludió Zelenski a una ciudad en manos de Rusia desde mayo de 2022, después de la rendición de la acería Azovstal, donde quedó un grupo de combatientes ucranianos que resistió durante más de un mes intensos combates contra las fuerzas invasoras rusas.

Se ha estimado que 20.000 personas murieron en la toma rusa de Mariúpol. EFE

