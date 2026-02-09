Zelenski felicita a Seguro por su victoria en las presidenciales de Portugal

1 minuto

Kiev, 9 feb (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, felicitó este lunes a António José Seguro por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Portugal celebradas el domingo.

«Enhorabuena a António José Seguro por su victoria en la elección presidencial. Le deseo mucho éxito. Portugal apoya a Ucrania y al pueblo ucraniano en esta guerra contra la agresión rusa y siempre estaremos agradecidos por la ayuda que se nos ha dado», dijo en redes sociales.

El presidente ucraniano señaló que espera que las relaciones entre ambos países «no hagan más que crecer» durante el mandato de Seguro.

«Esperamos continuar nuestros esfuerzos comunes para lograr una paz digna para Ucrania y para toda Europa», declaró Zelenski, que destacó la necesidad de unidad para garantizar la seguridad del continente. EFE

