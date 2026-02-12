Zelenski informa de dos muertos en el ataque ruso de esta madrugada

1 minuto

Kiev, 12 feb (EFE).- Dos personas murieron y más de una decena resultaron heridas en el ataque ruso con misiles y drones contra algunas de las principales ciudades ucranianas de esta madrugada, según informó en sus redes sociales el presidente Volodímir Zelenski.

El presidente ucraniano confirmó además que el principal objetivo del bombardeo fueron infraestructuras energéticas de las ciudades de Kiev, Odesa y Dnipró.

En concreto, Rusia dirigió sus misiles y drones contra centrales de generación eléctrica y contra las subestaciones que permiten que la electricidad que las primeras producen llegue a la red nacional.

Zelenski pidió además a los países que le proporcionan medios de defensa aérea que aceleren los procesos de suministro a Ucrania para que el país pueda reforzar sus capacidades de cara a nuevos ataques rusos.

“Lo más efectivo contra los misiles balísticos rusos son los (sistemas de defensa aérea) Patriot, y se necesita un suministro diario de los misiles para estos sistemas”, declaró el presidente ucraniano.

Rusia utilizó en este ataque 24 misiles balísticos, de los que nueve no pudieron ser interceptados por las defensas ucranianas. EFE

mg/cg