Zelenski muestra su agradecimiento a Merz por su visita sorpresa a Kiev

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Berlín, 4 oct (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, manifestó este domingo su agradecimiento por la visita del canciller Friedrich Merz, quien se personó en Kiev en un viaje sorpresa para apoyar a la causa ucraniana frente a la guerra de agresión rusa.

«El canciller federal de Alemania, Friedrich Merz, comenzó su visita a Ucrania rindiendo homenaje a los caídos defensores y defensoras ucranianas. Valoramos el respeto hacia nuestros guerreros y la solidaridad con el pueblo ucraniano», escribió Zelenski en su cuenta de X.

«Es importante que, en estos tiempos difíciles, Alemania esté a nuestro lado, tanto en el apoyo como en el recuerdo. Honor eterno a todos los defensores de Ucrania que dieron sus vidas por Ucrania y por toda Europa», abundó Zelenski, que publicó imágenes en las que se le ve junto a Merz, honrando la memoria de los caídos.

La televisión NTV, que acompaña la visita del canciller, mostró imágenes de ambos líderes paseando por Kiev, en un momento en que sonaron las alarmas antiaéreas, pues la capital alemana volvió a ser objetivo de ataque rusos.

Entre los puntos atacados este domingo figura el Puente Norte de Kiev, una de las infraestructuras clave del tráfico rodado de la capital ucraniana, que recibió el impacto de un dron ruso.

El propio Zelenski compartió en redes sociales un vídeo en el que se observa la detonación del artefacto explosivo ruso mientras cruzaban coches por el puente. EFE

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