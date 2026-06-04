Zelenski propone a Putin un encuentro cara a cara

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, propuso el jueves un encuentro en persona a su homólogo ruso, Vladimir Putin, en una carta abierta en la que también ofrece un «alto el fuego total» mientras se negocia el fin de la guerra.

El Kremlin indicó que Putin aún no había visto la misiva, pero que Zelenski podía ir «en cualquier momento» a reunirse con él «a Moscú», algo que el presidente ucraniano descarta en su correspondencia.

«Ucrania propone poner fin a esta guerra mediante un compromiso directo entre usted y nosotros. Propongo una reunión», escribió Zelenski, y sugirió «Suiza, Turquía y los países del mundo árabe».

Añadió que Ucrania estaba «lista para un alto el fuego total durante el tiempo que duren las negociaciones», en las que considera que Europa y Estados Unidos deben participar.

Un encuentro entre ambos dirigentes sería «fantástico», declaró desde Washington el presidente estadounidense, Donald Trump, y subrayó que Rusia y Ucrania deberán «hacer concesiones».

La carta de Zelenski se publica un día después de ataques con drones ucranianos contra una terminal petrolera y una base naval militar en San Petersburgo, ciudad natal de Putin y donde se realiza el tradicional Foro Económico Internacional, también llamado el «Davos ruso».

Zelenski se ha dirigido rara vez de forma directa a Putin desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, pero ha pedido varias veces un encuentro, al considerar que solo un cara a cara podría conducir a un acuerdo.

Las negociaciones para poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial están estancadas desde el inicio de la guerra en Oriente Medio a fines de febrero.

Moscú exige a Kiev concesiones políticas y territoriales, en particular una retirada completa de la región de Donetsk, parcialmente controlada por Moscú, requerimientos que Ucrania rechaza por considerarlos una capitulación.

Kiev también ha propuesto en varias ocasiones un alto el fuego prolongado para favorecer las negociaciones. Pero Moscú rechaza esta idea, al alegar que ello permitiría al ejército ucraniano reforzarse.

El presidente ruso volvió a cuestionar la legitimidad de su homólogo ucraniano para llevar a cabo negociaciones, al subrayar el jueves que el mandato de Zelenski expiró en 2024.

Bajo la ley marcial en vigor desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, no puede celebrarse ninguna elección.

– «Reforzar la defensa antiaérea» –

Putin ya ha dicho que solo estaría dispuesto a un encuentro con Zelenski una vez que un acuerdo de paz haya sido completamente finalizado por los equipos de negociación.

La publicación de la carta tuvo lugar mientras el presidente ruso reconocía que Rusia debe «mejorar» y «reforzar» su defensa antiaérea.

Ucrania ha intensificado recientemente sus ataques con drones contra los territorios ocupados y contra Rusia en represalia por los bombardeos rusos diarios contra su territorio.

«Si usted no llega por sí solo a la conclusión de que es hora de poner fin a esta guerra, Ucrania seguirá luchando por su existencia», afirmó también Zelenski en su misiva.

Putin aseguró desde San Petersburgo que sigue dispuesto a negociar con Kiev un acuerdo para poner fin al conflicto, que, según él, no excluye un control total de Moscú sobre el Donbás, la cuenca minera en el este de Ucrania de la que forma parte Donetsk.

El dirigente ruso afirmó además que las tropas de Moscú avanzan «a lo largo de toda la línea del frente».

Putin no descartó extender el uso del misil balístico hipersónico ruso Oreshnik para apuntar a ciudades ucranianas.

Repitió que este proyectil, ya utilizado tres veces contra Ucrania, es capaz de llevar ojivas nucleares.

Sin embargo, un análisis de la AFP de los datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) muestra que Ucrania recuperó de manos de los rusos unos 282 km2 en mayo. Eso supone una reducción por segundo mes consecutivo la superficie de su territorio controlada por Moscú, que venía ganando terreno desde el otoño de 2023.

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