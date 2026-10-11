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Zelenski se declara «sorprendido» de anuncio de Trump de un alto el fuego

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Leópolis (Ucrania), 11 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se mostró este domingo «sorprendido» de una presunta tregua energética bilateral acordada por Kiev y Moscú.

“El anuncio del alto el fuego me sorprende”, dijo Zelenski el domingo, después de que su contraparte estadounidense, Uart , afirmara inesperadamente que tanto Kiev como Moscú habían acordado detener los ataques contra los sistemas energéticos del otro.

«Ucrania estará dispuesta a detener los ataques contra las refinerías rusas si Rusia deja de atacar nuestra infraestructura energética», había declarado antes haciendo hincapié en que cualquier desescalada debe ser mutua y estar respaldada por garantías reales.

Añadió además que un alto el fuego en materia energética es posible, pero que el presidente ruso, Vladimir Putin, no lo desea. EFE

ra-rz/fpa

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