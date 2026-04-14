Zelenski y Støre firman un acuerdo para fabricar drones ucranianos en Noruega

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Copenhague, 14 abr (EFE).- El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, firmaron este martes en Olso un acuerdo para estrechar la cooperación militar que incluye la fabricación de drones ucranianos en esee país nórdico.

«Queremos estudiar cómo la tecnología y la industria de drones ucranianas pueden reforzar la capacidad de defensa de Noruega a largo plazo, por eso es importante establecer la producción de drones ucranianos en Noruega», dijo Støre en una rueda de prensa en Oslo tras reunirse con Zelenski.

El acuerdo incluye también un aumento de la producción de equipos de defensa área y de municiones, explicó Støre, que celebrará a continuación una cena de trabajo con el mandatario ucraniano.

Støre resaltó que Ucrania sigue siendo una «prioridad» de la política exterior de Noruega, que se ha comprometido a destinar 275.000 millones de coronas (24.740 millones de euros) en ayuda a Kiev hasta 2030.

Zelenski agradeció la ayuda noruega, si bien admitió su preocupación por el retraso en la entrega a su país de misiles de defensa aérea estadounidenses debido a su uso en la guerra contra Irán.

«Comprendimos al principio de la guerra que podría haber retos. Temo que nos vayan a dar los misiles, comprados con dinero europeo, de forma más lenta. Creo que puede haber problemas en un futuro próximo», dijo Zelenski.

El presidente ucraniano llegó a Oslo procedente de Berlín, donde previamente se había reunido con el canciller alemán, Friedrich Merz, en un encuentro en el que se firmaron varios acuerdos militares que servirán, entre otras cosas, para financiar la compra de centenares de misiles interceptores GEM-T de fabricación estadounidense para el sistema de defensa antiaérea Patriot.

Merz aseguró que prepara una nueva reunión de europeos, ucranianos y estadounidenses para tratar de dar un nuevo impulso a las negociaciones de paz, suspendidas desde que EE.UU. e Israel lanzaran a finales de febrero sus ataques contra Irán y que, aún con un alto el fuego temporal en vigor, no se han retomado aún.

Zelenski dijo en Oslo que no ha recibido información sobre cuándo llegarán a Kiev los enviados estadounidenses, aunque destacó la importancia del viaje como una «señal» después de que hayan estado en varias ocasiones en Moscú. EFE

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