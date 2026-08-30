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Zozobra un ferry con 270 personas a bordo al norte de Chipreyp

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1 minuto

Nicosia, 30 ago (EFE).- Un buque de pasajeros con 270 personas a bordo zozobró este domingo frente a la costa del norte de Chipre y la guardia costera turcochipriota ha desplegado una urgente operación de rescate, informaron las autoridades locales, que califican de «grave» la situación.

Mientras que algunos medios afirman que el barco volcó, el ministro de Transportes de la República Turca del Norte de Chipre, Erhan Arikli, dijo a la prensa que el barco estaba a punto de hundirse frente a la costa del Nuevo Puerto de Girne (Kirina en griego).

Por su parte, el alcalde de la ciudad de Girne calificó la situación de «grave» y afirmó que la nave naufragó.

«El buque de pasajeros y carga Diana, perteneciente a Filo Maritime, se hundió frente a la playa Diana. A bordo hay un total de 270 personas, entre pasajeros y tripulación», precisó el alcalde en sus redes sociales. EFE

fl-wr/av

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