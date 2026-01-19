The Swiss voice in the world since 1935
“غنية وضعيفة عسكريًا”… هل سويسرا فريسة سهلة؟

يدير/ تدير الحوار:

ما موقع سويسرا في العالم؟ وإلى أين تتجه؟ أركّز على التطورات الراهنة والمتوقعة مستقبلاً . درست التاريخ والقانون والدراسات الأوروبية، عملت لفترة من الوقت في السفارة السويسرية في أثينا. لديّ خبرة صحفية في سويسرا وخارجها، كصحفي مستقل. ينصب تركيزي الحالي على القضايا الدولية.

“أن تكون غنيًا وضعيفًا في آن واحد ليس الوضع الجيد في هذا النظام العالمي الجديد”. هذا التحليل يعود إلى توماس سوسلي، قائد الجيش السويسري الذي استقال مؤخرًا. ويرى سوسلي أن النظام العالمي الجديد أصبح أكثر عدوانية، وأن سويسرا غير مستعدة عسكريًا لمواجهة ذلك.

لطالما كانت حيادية سويسرا مسلحة، فالبلاد ليست متأكدة من أنها ستكون بمنأى عن الحرب في حال نشوبها. ويتركز نقاش سياسي خارجي محوري في البلاد حول التقارب مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وهو موضوع يثير جدلًا حادًا منذ فترة.

كما أظهرت الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها الولايات المتحدة، والتي تم تخفيضها لاحقًا مراعاةً لازدهار سويسرا، أنه حتى الحلفاء المفترضين يمكن أن يتحولوا فجأة إلى خصوم.

ما رأيك: هل سويسرا مستعدة جيدًا لهذه الحقبة الجديدة التي تسود فيها شريعة الغاب؟ وما الذي يجب عليها فعله لتثبت وجودها في هذه الأوقات العصيبة؟

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

شؤون خارجية

لتعزيز دفاعاتها … سويسرا تبحث عن مظلة أمنية أوروبية

تم نشر هذا المحتوى على بعد انسحاب الولايات المتحدة من الأمن الأوروبي، بدأت فكرة التعاون الدفاعي مع الاتحاد الأوروبي تكتسب اهتماماً متزايداً في سويسرا.

طالع المزيدلتعزيز دفاعاتها … سويسرا تبحث عن مظلة أمنية أوروبية

SMH
SMH
تمت ترجمة التعليق التالي تلقائيًا من DE.

لا أستطيع الإجابة على السؤال الفعلي، فهو بسيط ولكنه معقد في الوقت نفسه: هل سويسرا مستقرة بما يكفي في عصر تعود فيه القوة لتحل محل القواعد؟ وماذا عليها أن تفعل لتثبت وجودها في هذا العصر؟لذلك سأطرح السؤال بطريقة أخرى: هل يمكن للحياد أن يوفر الحماية، في حين أن لا أحد في سويسرا يفهمه بنفس الطريقة، ناهيك عن احترام القوى العظمى؟ عندما تمارس القوة منذ زمن بعيد خارج نطاق التعريفات الواضحة والأقاليم والجهات الفاعلة

Die eigentliche Frage kann ich nicht beantworten sie ist einfach und doch zu komplex:__Ist die Schweiz stabil genug für ein Zeitalter, in dem Regeln wieder von Macht verdrängt werden?__Und was müsste sie tun, um sich darin zu behaupten?__Ich frage deshalb anders rum:__Kann Neutralität schützen, wenn schon in der Schweiz niemand dasselbe darunter versteht – geschweige denn die Mächtigen sondieren respektieren sollen? Wenn Macht längst jenseits klarer Definitionen, Territorien und Akteure ausgeübt wird

Giannis Mavris
Giannis Mavris SWI SWISSINFO.CH
تمت ترجمة التعليق التالي تلقائيًا من DE.
@SMH

شكراً على سؤالك المضاد الذي يصل بالطبع إلى صميم النقاش: إلى أي مدى يمكن الاعتماد على الحياد؟ من الطبيعي أن يكون الحياد مهماً وقيماً طالما يتم احترامه – ولكن ماذا بعد ذلك؟ هذا السؤال مفتوح على مصراعيه، وهو في رأيي السبب الذي يجعل القائد السابق للجيش السويسري يدعو بطبيعة الحال إلى زيادة الميزانية المخصصة للجيش.

Danke für Ihre Gegenfrage, die natürlich genau ins Herz der Diskussion zielt: Wie sehr ist auf die Neutralität Verlass? Sie ist natürlich nur so lange wichtig und wertvoll, wie sie respektiert wird – und was dann? Diese Frage steht weit offen, und sie ist meines Erachtens auch der Grund, warum der ehemalige Chef der Schweïzer Armee natürlich für mehr Geld für das Militär plädiert.

Jorg Hiker
Jorg Hiker
تمت ترجمة التعليق التالي تلقائيًا من EN.

بالطبع، ستحاول دول أخرى الاستيلاء على ثروة سويسرا واستثمارات شركاتها وقوتها العاملة الماهرة. في حين أننا لا نستطيع التحكم في تصرفات الدول الأخرى، يمكن لسويسرا تعزيز مكانتها من خلال زيادة جاذبيتها وقوتها، والتوقف عن اتخاذ خطوات تضر بمصالحها. على سبيل المثال، يجب على البلاد تحديث بنيتها التحتية، مثل الطرق السريعة الضيقة والمساكن الخرسانية باهظة الثمن ولكنها دون المستوى المطلوب. وتبسيط قوانينها وتقليل اللوائح التنظيمية بنسبة تصل إلى 80٪ لتتمكن من منافسة معظم الاقتصادات الآسيوية المتقدمة. علاوة على ذلك، يجب أن تضمن بيئة مرحبة ومستقرة للقوى العاملة الأجنبية. وأخيرًا، يجب على سويسرا أن تتجنب الإضرار بسمعتها من خلال استفتاءات مثل مصادرة الثروات أو ترحيل القوى العاملة الماهرة، وإصلاح القوانين التي تشجع الاحتجاجات وتعيق التنمية.

Of course, other countries will try to take over Switzerland's wealth, investments of companies, and skilled workforce. While we can't control the actions of other nations, Switzerland can strengthen its own position by becoming more attractive and robust, and stopping self-defeating moves. For example, the country should update its infrastructure, such as narrow motorways and overpriced but substandard concrete housing. Simplify its laws and potentially reduce regulations by up to 80% to compete with most developed Asian economies. Furthermore, ensure a welcoming and stable environment for its foreign workforce. Finally, Switzerland should avoid making bad publicity to itself by referendums like wealth confiscation or deportations of skilled workforce, and reform laws that encourage protests and blocking development.

