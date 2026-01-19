“غنية وضعيفة عسكريًا”… هل سويسرا فريسة سهلة؟

“أن تكون غنيًا وضعيفًا في آن واحد ليس الوضع الجيد في هذا النظام العالمي الجديد”. هذا التحليل يعود إلى توماس سوسلي، قائد الجيش السويسري الذي استقال مؤخرًا. ويرى سوسلي أن النظام العالمي الجديد أصبح أكثر عدوانية، وأن سويسرا غير مستعدة عسكريًا لمواجهة ذلك.

لطالما كانت حيادية سويسرا مسلحة، فالبلاد ليست متأكدة من أنها ستكون بمنأى عن الحرب في حال نشوبها. ويتركز نقاش سياسي خارجي محوري في البلاد حول التقارب مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وهو موضوع يثير جدلًا حادًا منذ فترة.

كما أظهرت الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها الولايات المتحدة، والتي تم تخفيضها لاحقًا مراعاةً لازدهار سويسرا، أنه حتى الحلفاء المفترضين يمكن أن يتحولوا فجأة إلى خصوم.

ما رأيك: هل سويسرا مستعدة جيدًا لهذه الحقبة الجديدة التي تسود فيها شريعة الغاب؟ وما الذي يجب عليها فعله لتثبت وجودها في هذه الأوقات العصيبة؟

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

