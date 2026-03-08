Argent liquide: le contre-projet l’emporte à 73,4%

Keystone-SDA

Les Suisses ont largement plébiscité dimanche à 73,4% le contre-projet sur l'argent liquide, selon les résultats quasi définitifs. L'initiative populaire n'a elle pas passé la rampe, malgré le soutien romand.

2 minutes

(Keystone-ATS) Le contre-projet a obtenu la double majorité, tandis que l’initiative a été balayée par la population et les cantons.

Le projet du gouvernement a été accepté à 77,5% dans le canton de Vaud, 73,5% à Genève, 67,3% à Neuchâtel, 66,2% en Valais et 62,7% dans le Jura. Le contre-projet l’emporte largement aussi en Suisse alémanique. Bâle-Ville dit oui à 76%, Berne à 73,9% et Zurich à 76,9%.

Seuls les résultats définitifs de Fribourg étaient encore attendus dimanche soir, des voix ayant dû être recomptées.

Un Röstigraben se dessine en revanche sur l’initiative populaire. La plupart des cantons alémaniques l’ont rejetée, alors qu’elle a été acceptée en Suisse romande, à l’exception de Vaud.

Le Tessin a aussi dit oui. Leurs votes n’ont pas suffi. Le texte est rejeté à 54,4%.

Double rejet de l’initiative

Au total, le contre-projet a obtenu 2,1 millions de oui contre 783 milles non. Et 1,6 million de voix contre l’initiative, et 1,3 million pour ont été déposées dans l’urne. Le taux de participation était de 55,3% pour les deux objets.

Les deux textes prévoyaient d’inscrire dans la Constitution la garantie de l’argent liquide. L’initiative du Mouvement Liberté Suisse voulait inscrire le franc suisse comme monnaie helvétique. Le Conseil fédéral vise le même objectif, mais a revu la formulation du texte.