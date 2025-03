Conseil d’Etat: répartition des dicastères sans surprise

Keystone-SDA

Dix jours après les élections cantonales, les cinq membres du Conseil d'Etat valaisan élus pour la période 2025-2029, se sont réparti les dicastères. Seule femme élue, Franziska Biner hérite du Département des finances.

(Keystone-ATS) Mathias Reynard (PS) conservera la direction du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture, Christophe Darbellay (Le Centre) poursuivra son activité à la tête du Département de l’économie et de la formation et Franz Ruppen (UDC) continuera de diriger le Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement, selon une communication de la chancellerie cantonale.

Du côté des nouveaux élus, Stéphane Ganzer (PLR) deviendra le chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport. Seule femme à entrer au Conseil d’Etat, Franziska Biner (Le Centre) prendra la tête du Département des finances et de l’énergie.

Dès le 1er mai, Mathias Reynard occupera également la fonction de président durant un an, Christophe Darbellay sera vice-président.