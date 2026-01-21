Unser Blick auf die Welt

The Swiss voice in the world since 1935
Giannis Mavris

Herzlich willkommen zu unserem ersten Geopolitik-Newsletter.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

Wo steht die Schweiz in der Welt? Und wohin steuert sie? Aktuelle und künftige Entwicklungen stehen bei mir im Fokus. Nach dem Studium (Geschichte, Rechtswissenschaften und Europastudien) eine Zeit lang auf der Schweizer Botschaft in Athen gearbeitet. Journalistische Erfahrungen im In- und Ausland, auf lokaler wie nationaler Ebene, als Freelancer wie auch als Angestellter. Heute mit internationalem Fokus.

Liebe Leserin, lieber Leser

Politische Unsicherheit herrscht, Kriege und Konflikte mehren sich, die internationale Zusammenarbeit steckt in der Krise und über allem hängt bedrohlich der Klimawandel – kurz: Die Welt wird unsicherer.

Das konnten Sie in den letzten Wochen und Monaten überall lesen. Und vieles lässt sich belegen: Die Anzahl Konflikte ist auf einem Allzeithoch, die Weltwirtschaft ist angespannt, internationale Institutionen wie die UNO sind zunehmend blockiert.

Doch die Wahrnehmung der Weltlage basiert nicht nur auf Fakten, sondern speist sich auch aus vermeintlichen Gewissheiten, die mit der individuellen Perspektive zusammenhängen. Nehmen Sie das Beispiel der Schweiz: Meine Kolleg:innen und ich bei Swissinfo erleben täglich, wie unterschiedlich unsere Leserschaft – die auf der ganzen Welt verteilt ist – auf den Lauf der Ereignisse schaut. Und wie unterschiedlich die Stellung der Schweiz gedeutet wird.

Dieser Newsletter wird ergänzend zu unseren hintergründigen Geschichten – die wir unten verlinken – einen Blick auf die neuesten Entwicklungen in der Schweizer Diplomatie sowie im Internationalen Genf richten. Alle zwei Wochen erhalten Sie eine Einordnung und unsere neuesten Beiträge zugeschickt.

Denn eines lässt sich sicher sagen: Es gibt Erklärungsbedarf. Die Schweizer Neutralität beispielsweise wird von manchen immer weniger verstanden, andere haben sie schon totgeschrieben. Und wie die Region Genf von der Schwächung der UNO betroffen ist, können wir aus nächster Nähe beschreiben.

An dieser Stelle wollen wir hinter die grossen Schlagzeilen blicken. Und Ihnen ein besseres Verständnis ermöglichen, wo die Schweiz steht und welche Rolle sie international spielt.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Ich würde mich freuen zu hören, über was Sie gerne in diesem Newsletter lesen würden. Schreiben Sie mir auf giannis.mavris@swissinfo.ch

Mit freundlichen Grüssen,

Giannis Mavris

P.S. Wenn Sie den Newsletter nützlich finden, können Sie ihn gerne an Interessierte weiterleiten – hier kann man ihn abonnieren.

Die neuesten Beiträge zu geopolitischen Themen

Ein Mann im Wald mit Machete

Internationale Zusammenarbeit

Schweiz fördert in Peru nachhaltigen Kakao – auch aus Eigeninteresse

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Schweiz unterstützt Landwirte in Peru, damit diese sozialer und grüner produzieren können – und damit Schokoladeproduzenten Zugang zum Kakao erhalten.

Weltwirtschaftsforum

Aussenpolitik

WEF: Davos-Slang für Amateure

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Was man am World Economic Forum zu hören bekommt – und was es wirklich bedeutet.

Delcy Rodríguez wurde am Montag als Interimspräsidentin des Landes vereidigt, nachdem Präsident Nicolás Maduro am 3. Januar bei einer US-Militäroperation gegen das südamerikanische Land gewaltsam festgenommen worden war.

Aussenpolitik

Die neue Präsidentin von Venezuela ist in der Schweiz sanktioniert

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Delcy Rodríguez, seit der Festnahme von Nicolás Maduro durch die USA amtierende Präsidentin Venezuelas, steht weiterhin auf der Schweizer Sanktionsliste.

