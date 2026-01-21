Unser Blick auf die Welt
Herzlich willkommen zu unserem ersten Geopolitik-Newsletter.
Liebe Leserin, lieber Leser
Politische Unsicherheit herrscht, Kriege und Konflikte mehren sich, die internationale Zusammenarbeit steckt in der Krise und über allem hängt bedrohlich der Klimawandel – kurz: Die Welt wird unsicherer.
Das konnten Sie in den letzten Wochen und Monaten überall lesen. Und vieles lässt sich belegen: Die Anzahl Konflikte ist auf einem Allzeithoch, die Weltwirtschaft ist angespannt, internationale Institutionen wie die UNO sind zunehmend blockiert.
Doch die Wahrnehmung der Weltlage basiert nicht nur auf Fakten, sondern speist sich auch aus vermeintlichen Gewissheiten, die mit der individuellen Perspektive zusammenhängen. Nehmen Sie das Beispiel der Schweiz: Meine Kolleg:innen und ich bei Swissinfo erleben täglich, wie unterschiedlich unsere Leserschaft – die auf der ganzen Welt verteilt ist – auf den Lauf der Ereignisse schaut. Und wie unterschiedlich die Stellung der Schweiz gedeutet wird.
Dieser Newsletter wird ergänzend zu unseren hintergründigen Geschichten – die wir unten verlinken – einen Blick auf die neuesten Entwicklungen in der Schweizer Diplomatie sowie im Internationalen Genf richten. Alle zwei Wochen erhalten Sie eine Einordnung und unsere neuesten Beiträge zugeschickt.
Denn eines lässt sich sicher sagen: Es gibt Erklärungsbedarf. Die Schweizer Neutralität beispielsweise wird von manchen immer weniger verstanden, andere haben sie schon totgeschrieben. Und wie die Region Genf von der Schwächung der UNO betroffen ist, können wir aus nächster Nähe beschreiben.
An dieser Stelle wollen wir hinter die grossen Schlagzeilen blicken. Und Ihnen ein besseres Verständnis ermöglichen, wo die Schweiz steht und welche Rolle sie international spielt.
Haben Sie Fragen oder Anregungen? Ich würde mich freuen zu hören, über was Sie gerne in diesem Newsletter lesen würden. Schreiben Sie mir auf giannis.mavris@swissinfo.ch
Mit freundlichen Grüssen,
Giannis Mavris
P.S. Wenn Sie den Newsletter nützlich finden, können Sie ihn gerne an Interessierte weiterleiten – hier kann man ihn abonnieren.
Die neuesten Beiträge zu geopolitischen Themen
Mehr
Trumps Zölle bezahlen vor allem die Amerikaner selber
Mehr
Schweiz fördert in Peru nachhaltigen Kakao – auch aus Eigeninteresse
Mehr
WEF: Davos-Slang für Amateure
Mehr
Die neue Präsidentin von Venezuela ist in der Schweiz sanktioniert
Mehr
Warum Schweizer Universitäten ihre Bemühungen zur Verhinderung von Spionage intensivieren
Beliebte Artikel
Meistdiskutiert
In Übereinstimmung mit den JTI-Standards
Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch