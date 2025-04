Israël exclut l’entrée d’aide dans Gaza, visée par des frappes

Keystone-SDA

Le ministre israélien de la Défense a exclu mercredi l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, où aucune assistance n'entre depuis un mois et demi, et qui reste visée par des frappes israéliennes.

3 minutes

(Keystone-ATS) Israël bloque l’entrée de l’aide humanitaire depuis le 2 mars dans le territoire palestinien, où l’ONU observe une situation alarmante pour les 2,4 millions d’habitants après 18 mois de guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.

« Aucune aide humanitaire n’entrera à Gaza », a déclaré le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, dans un communiqué. « Personne, dans la situation actuelle, ne prévoit de faire entrer une quelconque aide humanitaire à Gaza, et il n’y a aucun préparatif en ce sens », a-t-il affirmé.

Lundi, le Bureau des Affaires humanitaires de l’ONU (Ocha) avait indiqué que la bande de Gaza connaissait « probablement la pire » situation humanitaire depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023.

Pénurie

Le petit territoire où s’entassent 2,4 millions d’habitants souffre d’une pénurie de nourriture, d’eau, de carburants et d’autres produits de première nécessité, selon les organisations onusiennes et humanitaires.

Israël accuse le Hamas de détourner l’aide et d’en assurer la distribution depuis des mois, ce que le mouvement islamiste dément.

« Gaza est devenue une fosse commune pour les Palestiniens et ceux qui leur viennent en aide », a dénoncé mercredi l’ONG Médecins sans frontières (MSF).

Des centaines de milliers de Gazaouis ont été déplacés depuis la reprise des opérations militaires israéliennes dans le territoire le 18 mars, après deux mois de trêve, pour contraindre le Hamas à libérer les otages encore retenus à Gaza.

« Nous assistons en temps réel à la destruction et au déplacement forcé de toute la population de Gaza », a déclaré Amande Bazerolle, coordinatrice d’urgence de MSF à Gaza.

Nouvelle trêve proposée

La Défense civile palestinienne a annoncé mercredi que de nouvelles frappes israéliennes avaient fait 11 morts, parmi lesquels des femmes et des enfants.

« Nos équipes ont transféré à l’hôpital al-Chifa de la ville de Gaza 10 martyrs et plusieurs blessés, dont un certain nombre d’enfants et de femmes », a déclaré à l’AFP le porte-parole de cette organisation de secours, Mahmoud Bassal.

Il a précisé que la frappe avait eu lieu « à l’aube » contre une maison dans le quartier d’al-Tuffah, au nord-est de la ville de Gaza.

Une fillette a aussi été tuée dans le bombardement d’une maison à l’ouest de Khan Younès, dans le sud du territoire palestinien, a-t-il précisé. Les efforts en vue de restaurer le cessez-le-feu sont jusqu’à présent restés vains.

Le Hamas, qui a pris le pouvoir à Gaza en 2007 et est considéré comme une organisation terroriste par Israël, les Etats-Unis et l’Union européenne, examine actuellement une proposition israélienne de trêve temporaire, transmise par les médiateurs égyptiens.

Selon un haut responsable du mouvement, Israël demande le retour de dix otages vivants en échange d’une trêve d' »au moins 45 jours », de la libération d’un total de 1231 prisonniers palestiniens détenus par Israël et d’une autorisation de faire entrer de l’aide humanitaire dans Gaza.

Israël ne s’est pas exprimé sur le sujet.

Une trêve du 19 janvier au 17 mars avait permis le retour en Israël de 33 otages, incluant huit morts, en échange de la sortie d’environ 1800 Palestiniens des prisons israéliennes.