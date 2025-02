L’essai du vaccin contre Ebola en Ouganda a commencé (OMS)

Keystone-SDA

L'essai du vaccin contre Ebola en Ouganda a commencé lundi moins d'une semaine après que les autorités ont déclaré l'épidémie. C'est ce qu'a annoncé le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

(Keystone-ATS) « Cet essai de vaccin a été lancé en un temps record (…) tout en assurant le respect total des exigences réglementaires et éthiques nationales et internationales, a affirmé le chef de l’OMS sur le réseau social X.

Cet essai vise « les contacts de personnes atteintes de la maladie et les contacts de ces contacts », a-t-il précisé. Le chef de l’OMS a souligné qu’il s’agissait « du premier essai visant à évaluer l’efficacité clinique d’un vaccin contre la maladie à virus Ebola-Soudan ».

« Cet essai démontre l’importance d’investir dans la recherche et le développement de vaccins et de traitements, dans la préparation à la réponse aux épidémies et dans les partenariats », a-t-il indiqué.

Les autorités ougandaises ont annoncé le 30 janvier une épidémie d’Ebola, fièvre hémorragique virale souvent mortelle, dans la capitale, Kampala, où la maladie a tué un infirmier de 32 ans qui travaillait à l’hôpital national Mulago de Kampala, a précisé la secrétaire permanente du ministère ougandais de la Santé, Diana Atwine, citée sur X.

« Réponse globale »

L’infirmier « a initialement développé des symptômes de type fébrile » et « a souffert d’une défaillance de plusieurs organes » avant de succomber à la maladie mercredi, a-t-elle ajouté. L’OMS a envoyé des experts et du personnel de santé publique de haut niveau en Ouganda et annoncé qu’elle débloquait un million de dollars.

« L’OMS continuera à soutenir le gouvernement dans une réponse globale pour contrôler » l’épidémie, a déclaré lundi M. Tedros. La maladie présente six souches différentes, dont trois (Bundibugyo, Soudan, Zaïre) ont déjà provoqué de grandes épidémies. Il n’existe actuellement aucun vaccin contre le virus Ebola-Soudan.

La transmission humaine d’Ebola se fait par les fluides corporels, avec pour principaux symptômes des fièvres, vomissements, saignements et diarrhées. Les personnes infectées ne deviennent contagieuses qu’après l’apparition des symptômes, après une période d’incubation allant de 2 à 21 jours.

Plus de 15’000 morts

Toutes souches confondues, ce virus a fait plus de 15’000 morts en Afrique depuis 1976. Partie du sud de la Guinée en décembre 2013, la plus violente épidémie d’Ebola de l’histoire a frappé l’Afrique de l’Ouest jusqu’en 2016.

Elle a causé la mort de plus de 11’300 personnes sur près de 29’000 cas enregistrés, essentiellement au Liberia, en Sierra Leone et en Guinée. La RDC a connu plus d’une douzaine de flambées épidémiques depuis 1976, faisant plus de 3000 morts, selon une compilation des chiffres de l’OMS.