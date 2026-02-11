La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

L’indice des caisses de pension suisse positif en janvier

Keystone-SDA

En janvier, les caisses de pension ont réalisé une performance moyenne de 0,53% après déduction des frais, variant entre -0,4% et 2,36% selon les caisses, d'après l'analyse compilée par UBS. Depuis 2006, le rendement annualisé de l'échantillon est de 3,33%.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) En janvier, la performance médiane des petites caisses de pension avec des actifs sous gestion inférieurs à 300 millions de francs était de 0,42%, soit plus basse que celle des grandes caisses de pension avec des actifs sous gestion de plus d’un milliard de francs, à 0,53%, selon le calcul les analystes de la banque publié mercredi.

La performance moyenne des classes d’actifs mesurée en francs a été mitigée en janvier. Les plus importantes, du point de vue de l’allocation de la fortune, ont inscrit une performance positive, à l’instar des actions mondiales (1,04%), des obligations en francs (0,83%), des actions suisses (0,16%) ainsi que de l’immobilier indirect (0,14%) et de l’immobilier direct (0,13%). Par contre, les infrastructures (-0,85%), les obligations en devises étrangères (-1,1%), les fonds spéculatifs (-1,61%) et le placement privé (-1,68%) ont essuyé un rendement négatif.

Dans un contexte géopolitique tendu, «la détérioration du sentiment des investisseurs a conduit à une performance stagnante pour les actions suisses». Aux Etats-Unis, le début favorable de la saison des résultats pour le dernier trimestre 2025 a soutenu les marchés actions tandis que «les marchés émergents ont été soutenus par un affaiblissement du dollar américain et une diversification accrue hors des actifs américains».

«Les obligations à haut rendement aux États-Unis et en Europe ont bénéficié de l’augmentation saisonnière des émissions d’entreprises, avec une forte demande des investisseurs», souligne UBS. Les obligations en devises étrangères représentent environ 7% de l’allocation des actifs, pondérée en fonction de la fortune gérée, après déduction des frais, contre environ 22% pour les obligations libellées en francs.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision