La création d'une "Académie de l'Organisation mondiale de la Santé" (OMS) a été lancée mardi à Genève. Ce centre ambitionne d'offrir une formation continue aux professionnels de santé sur un campus à Lyon.

Le président français Emmanuel Macron et le directeur de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, ont signé une déclaration d'intention en ce sens. "En octobre, nous poserons la première pierre de l'Académie, en même temps que le Fonds mondial" de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme qui tiendra cet automne à Lyon sa réunion de reconstitution de ses ressources, a déclaré M. Macron.

Selon l'OMS, ce "campus" sera doté "d'environnements d'apprentissage de haute technologie, d'un centre de simulation d'urgences sanitaires de niveau mondial et d'espaces de collaboration pour la co-conception, la recherche et l'innovation".

Il réunira des compétences dans les domaines des sciences de l'éducation pour adultes et des sciences comportementales, et sera dotée de technologies comme l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle.

Ce nouveau centre de formation, qui sera considéré comme l'une des divisions internes de l'OMS, aura pour objectif de répondre aux besoins d'apprentissage et de perfectionnement du personnel de l'agence et d'autres acteurs de la santé.

L'OMS est déjà active à Lyon, qui abrite son Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) créé en 1965. L'OMS est l'une des agences spécialisées des Nations unies. Elle compte plus de 7000 professionnels travaillant dans 150 bureaux de pays, 6 bureaux régionaux et au siège à Genève.

