Lausanne se penche sur le racisme dans l’espace public

Keystone-SDA

Comme d'autres villes, Lausanne lance sa 20e Semaine d'actions contre le racisme (SACR). Dès lundi et jusqu'au 25 mars, la Ville et ses partenaires proposeront tables rondes, expositions, performances, films et ateliers, soit plus de 40 événements sur le thème du racisme dans l'espace public.

(Keystone-ATS) «Cette thématique invite à s’interroger sur la notion d’espace public en tant que bien commun, sur les discriminations qui s’y produisent et les solutions pour y faire face», indique la Ville de Lausanne dans un communiqué. La quarantaine d’événements réuniront public, spécialistes, professionnelles et professionnels ou encore membres d’associations pour échanger sur le sujet.

Par exemple, deux tables rondes aborderont la situation des Roms dans l’espace public (20 mars) ou le racisme antimusulman (23 mars). Un concert de la rappeuse suisse La Gale (21 mars), la création participative d’une mosaïque qui célèbre la diversité dans l’espace public (20, 21 et 22 mars), des films, spectacles, expositions, témoignages et ateliers complètent ce riche programme. La plupart des événements sont gratuits.

Conférence de lancement

La Semaine d’actions débute avec une conférence et des ateliers intitulés «Racisme et police: ouvrons le dialogue». La soirée de lundi vise à réunir population, institutions, associations et police, afin de partager les points de vue, mieux comprendre les réalités vécues et identifier des conditions favorables à la confiance et à la prévention des discriminations.

La Semaine d’actions contre le racisme est un des axes mis en place par la Ville et son Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) pour lutter contre le racisme à Lausanne. Tout au long de l’année, le BLI propose des formations de prévention du racisme destinées aux collectivités publiques, institutions et associations.

Le bureau tient également une permanence, Info-racisme, qui accueille toute personne victime ou témoin d’actes racistes sur le territoire lausannois.