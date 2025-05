Les parlementaires veulent une stratégie cantonale VTT

Keystone-SDA

Le Canton de Vaud doit en faire davantage pour encadrer le développement du VTT et VTT à assistance électrique (VAE). Le Grand Conseil a soutenu mardi à l'unanimité une motion demandant l'élaboration d'une stratégie cantonale, visant notamment à simplifier les procédures pour créer des parcours balisés.

(Keystone-ATS) Plusieurs députés ont pris la parole pour défendre la motion du socialiste Sébastien Cala. Ils ont souligné les aspects positifs de cette activité pour la santé et la promotion d’un tourisme 4 saisons, mais aussi « ses défis » en matière de cohabitation avec la faune et la flore, les randonneurs et ceux qui travaillent dans les alpages.

Créer davantage d’itinéraires balisés permettrait de « mieux canaliser les flux » de vététistes, mais également de proposer une offre aux touristes. Or ces démarches sont aujourd’hui « complexes et lourdes » sur le plan administratif. Elles nécessitent, par exemple, l’intervention de plusieurs services issus de différents départements, a expliqué M. Cala.

Une « porte d’entrée unique » pour effectuer ces démarches permettrait notamment d’aider les porteurs de projets de pistes VTT (communes, associations, etc).

La conseillère d’Etat Nuria Gorrite a reconnu que la pratique du VTT et VTT-AE devait être mieux « cadrée ». Disant soutenir cette motion, elle a indiqué que des mesures avaient déjà été prises et que d’autres allaient suivre. Le Canton va notamment « cartographier » les pistes déjà existantes pour « diagnostiquer » les besoins futurs, a-t-elle relevé.