Les renvois de requérants déboutés ont augmenté de 18,5% en 2024

Keystone-SDA

Le nombre de requérants déboutés qui ont quitté la Suisse a augmenté de 18,5% l'année dernière. Ils étaient au total 7205 contre 6077 en 2023, a indiqué vendredi le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

(Keystone-ATS) Le nombre de départs a été nettement plus élevé l’année dernière qu’en 2023, qu’il s’agisse de retours au pays (4248, +14,7%) ou de transferts Dublin (2491, +23,3 %), précise le SEM. Les transferts Dublin ont augmenté malgré la décision du gouvernement italien, qui continue à ne pas accepter de tels transferts en provenance de la Suisse ou de tout autre Etat européen.

Sur les 7205 requérants déboutés qui ont quitté la Suisse, 2467 (soit 34,2%) sont partis de manière autonome et 4738 (65,8%) ont été renvoyés sous escorte dans leur pays d’origine, dans un Etat tiers ou dans l’Etat Dublin compétent.

Dans le premier cas, les Turcs constituaient le plus grand groupe (667, +96,1% par rapport à 2023), suivis des Algériens (317, -9,4%) et des Géorgiens (250, +4,2%). Dans le second cas, les Algériens étaient les plus nombreux (742, +37,4%), devant les Marocains (416, +32,5%) et les Afghans (382, +6,4%).

6000 Ukrainiens rentrés au pays

Malgré un nombre élevé de nouvelles demandes d’asile, le SEM indique être parvenu, en collaboration avec les autorités cantonales, à stabiliser plus ou moins le nombre de départs en suspens. Au total, 4323 personnes tenues de quitter la Suisse n’avaient pas encore pu être renvoyées, contre 4162 fin 2023.

En 2024, 6059 bénéficiaires du statut de protection S sont rentrés volontairement au pays. Ce chiffre est nettement inférieur à celui enregistré l’année précédente (10’978).

Au total, le nombre de personnes ayant quitté la Suisse – qu’il s’agisse de requérants déboutés ou d’Ukrainien – a donc été de 13’264 en 2024.