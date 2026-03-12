Liban: Israël menace de «prendre des territoires»

Plusieurs frappes israéliennes ont visé jeudi après-midi un immeuble en plein coeur de Beyrouth, ont constaté des journalistes de l'AFP. Et Israël menace maintenant de "prendre des territoires" au Liban.

(Keystone-ATS) La guerre a fait depuis le 2 mars plus de 687 morts, dont 98 enfants, et déplacé plus de 800’000 personnes, selon le dernier bilan libanais officiel.

Les explosions ont généré la panique et une épaisse colonne de fumée noire se dégage d’un immeuble du quartier de Bachoura, situé à proximité d’un des principaux centres d’affaires de la capitale, accueillant aussi des institutions.

L’armée israélienne a confirmé dans un communiqué avoir «lancé une série de frappes contre les infrastructures terroristes du Hezbollah à Beyrouth», peu après un avertissement inédit à évacuer dans le centre de la capitale libanaise. Selon elle, le groupe avait «caché des millions de dollars pour financer ses activités» sous le bâtiment visé.

Il s’agit de la quatrième frappe sur le centre de Beyrouth – et la première en plein jour – depuis que le Hezbollah a entraîné le pays dans la guerre régionale avec l’Iran le 2 mars en lançant des missiles sur Israël.

Une cinquième frappe sur un quartier central a par ailleurs visé un bureau de la société financière Al-Qard al-Hassan, liée au Hezbollah, a constaté l’AFP.

«Pas voulu cette guerre»

«C’est une guerre que nous n’avons pas voulue, au contraire, nous travaillons jour et nuit pour l’arrêter», a déclaré jeudi à la télévision le Premier ministre Nawaf Salam.

Un peu plus tôt, le ministre israélien de la Défense Israël Katz avait déclaré avoir ordonné à l’armée de se préparer à «étendre» ses opérations au Liban.

Menace de «prendre des territoires»

«J’ai averti le président libanais que si son gouvernement ne parvient pas à contrôler le territoire et à empêcher le Hezbollah de menacer les communautés du nord et de tirer sur Israël, nous prendrons des territoires et le ferons nous-mêmes», a-t-il dit.

Selon Israël, le groupe chiite a mené mercredi soir une attaque coordonnée avec l’Iran, lançant quelque «200 roquettes et environ 20 drones», combinés à des missiles balistiques tirés par Téhéran.

Le Hezbollah a également revendiqué jeudi des tirs de missiles sur les systèmes de défense antiaérienne dans la région de Césarée (centre d’Israël), où le Premier ministre Benjamin Netanyahu a une résidence.

Nouveaux morts

A Beyrouth, une frappe israélienne a fait 12 morts et 28 blessés à l’aube sur le front de mer de Ramlet al-Bayda où ont afflué les déplacés venus des bastions du Hezbollah, selon un dernier bilan officiel.

«Nous avons soudain entendu le fracas d’une explosion», a raconté Aseel Habbaj, une femme portant son bébé, qui dormait dans une tente avec sa famille. Elle dit avoir «vu des gens tués étendus par terre».

«Nous avons choisi cet endroit parce qu’on aurait jamais imaginé qu’Israël frappe» en plein Beyrouth, a dit Dalal al-Sayed, 40 ans. Après la première frappe, «une deuxième a suivi», entrainant «un carnage», a-t-elle dit.

Un correspondant de l’AFP sur place a vu des taches de sang sur le trottoir et des éclats d’obus ont atteint quelques tentes.

Spectacle de désolation

Des frappes ont également visé jeudi Aramoun, un quartier résidentiel au sud de Beyrouth, hors des bastions du Hezbollah, faisant cinq morts et cinq blessés, selon un nouveau bilan des autorités.

Et deux enseignants ont été tués sur un campus de l’Université publique libanaise en lisière de la banlieue sud, selon l’Agence nationale d’information (Ani, officielle).

L’armée israélienne continue de frapper quasi quotidiennement la banlieue sud de Beyrouth, fief du groupe chiite dont une grande partie de la population a fui.

Un photographe de l’AFP a été témoin d’un spectacle de désolation dans la banlieue déserte: immeubles en ruines, certains encore en feu, gravats jonchant les rues.

Libanais sommés d’évacuer

Alors que toutes les issues diplomatiques semblent bloquées, Israël a massé des troupes à sa frontière avec le Liban et son armée s’est avancée dans plusieurs villages frontaliers.

L’armée israélienne a étendu jeudi son ordre d’évacuer côté libanais, demandant aux habitants de se déplacer au-delà d’un fleuve à environ 40 kilomètres de la frontière.

«Le déplacement massif de population que nous constatons ici (au Liban, ndlr) est sans précédent», a déclaré à l’AFP Carl Skau, le directeur exécutif adjoint du Programme alimentaire mondial (PAM).

«On a enregistré quelque 800’000 personnes en une semaine, c’est énorme», a-t-il dit depuis Beyrouth.