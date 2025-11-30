Pas de salaire minimum dans le canton de Fribourg

Le gouvernement cantonal avait affirmé que l'introduction d'un salaire minimum légal pour les personnes de plus de 18 ans constituait une menace pour l'économie fribourgeoise. Keystone-SDA

Les Fribourgeois ont rejeté dimanche l'initiative de la gauche et des syndicats demandant d'introduire un salaire minimum dans le canton. Le non a gagné avec 53,54% des voix, avec un taux de participation de 40,6%. Autorités et milieux économiques s'y opposaient.

(Keystone-ATS) L’initiative législative intitulée «Pour un salaire minimum» visait à ancrer dans la loi sur l’emploi et le marché du travail (LEMT) un salaire minimum obligatoire de 23 francs de l’heure, soit de 4000 francs par mois. L’objectif du comité d’initiative était clair: «Permettre à tous les salariés de vivre de leur travail».

Le Conseil d’Etat affichait un avis opposé, en voyant dans l’instauration d’un salaire minimum légal pour les plus de 18 ans un danger pour l’économie fribourgeoise. Il jugeait l’initiative «extrême», en estimant que l’introduction de l’un tel instrument risquerait «de perturber le bon fonctionnement du marché du travail».

En cas d’acceptation, Fribourg serait devenu le sixième canton à instaurer un salaire minimum après Neuchâtel, Jura, Genève, Tessin et Bâle-Ville.