La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Pas de salaire minimum dans le canton de Fribourg

Pas de salaire minimum dans le canton de Fribourg
Le gouvernement cantonal avait affirmé que l'introduction d'un salaire minimum légal pour les personnes de plus de 18 ans constituait une menace pour l'économie fribourgeoise. Keystone-SDA

Les Fribourgeois ont rejeté dimanche l'initiative de la gauche et des syndicats demandant d'introduire un salaire minimum dans le canton. Le non a gagné avec 53,54% des voix, avec un taux de participation de 40,6%. Autorités et milieux économiques s'y opposaient.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’initiative législative intitulée «Pour un salaire minimum» visait à ancrer dans la loi sur l’emploi et le marché du travail (LEMT) un salaire minimum obligatoire de 23 francs de l’heure, soit de 4000 francs par mois. L’objectif du comité d’initiative était clair: «Permettre à tous les salariés de vivre de leur travail».

Le Conseil d’Etat affichait un avis opposé, en voyant dans l’instauration d’un salaire minimum légal pour les plus de 18 ans un danger pour l’économie fribourgeoise. Il jugeait l’initiative «extrême», en estimant que l’introduction de l’un tel instrument risquerait «de perturber le bon fonctionnement du marché du travail».

En cas d’acceptation, Fribourg serait devenu le sixième canton à instaurer un salaire minimum après Neuchâtel, Jura, Genève, Tessin et Bâle-Ville.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision