Référendum contre le 50 km/h sur les grands axes à Genève

Keystone-SDA

Comme prévu, la gauche et les associations environnementales, de mobilité et d'habitants lancent un référendum contre l'exigence du 50 km/h sur les axes structurants à Genève. L'inscription de ce principe dans la loi a été adoptée par la majorité de droite du Grand Conseil.

(Keystone-ATS) Cette modification de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée (LMCE) sacrifie les habitants des quartiers concernés au profit du trafic de transit, a dénoncé lundi le comité référendaire, qui rappelle que 120’000 personnes sont exposées à un bruit excessif dû au trafic routier à Genève. En cas de collision, le risque de décès passe de 10% à 30 km/h à 70% à 50 km/h, souligne-t-il.

Face à un texte «passéiste, dangereux et irresponsable», les référendaires avancent d’autres avantages liés à une baisse de la vitesse: fluidification du trafic, réduction de la pollution de l’air, des gaz à effet de serre et des microparticules de pneus et de freins qui contaminent l’air et les rivières. Les routes à 30 km/h facilitent également la végétalisation de l’espace urbain.

Pour les référendaires, cette modification de la LMCE «contraindra inutilement les communes et l’administration cantonale. Elle empêchera de prendre en compte les spécificités des quartiers traversés et d’appliquer des mesures ciblées», alors que «les normes fédérales de protection contre le bruit peinent déjà à être appliquées». Ils ont jusqu’au 1er avril pour récolter 4272 signatures valables.