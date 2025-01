Soutien des Vert-e-s à l’initiative pour un congé familial

Keystone-SDA

Les Vert-e-s ont validé samedi lors de l'assemblée des délégués le lancement de l'initiative pour un congé familial de 18 semaines. Ils estiment que ce modèle établit une même responsabilité de chaque parent et favorise le retour des femmes sur le marché du travail.

(Keystone-ATS) Après des débats nourris, l’initiative pour ce congé parental a été adoptée par 108 voix contre 5 et 8 abstentions. La récolte des signatures sera lancée le 2 avril. Ces 18 semaines de congé seraient accordées à chacun des deux parents.

Pour les Vert-e-s, le congé maternité de 14 semaines et le congé paternité de 2 semaines sont totalement insuffisants pour accueillir un nouveau-né. « Nous devons poser les bases d’une politique familiale moderne. Une politique familiale qui dépasse le modèle traditionnel », a déclaré la présidente des Vert-e-s Lisa Mazzone.

« Nous avons proposé quelque chose qui était possible d’atteindre sinon nous aurions encore dû attendre des dizaines d’années », a expliqué la conseillère nationale vaudoise Léonore Porchet. Elle répondait à des délégués qui considéraient insuffisante la durée de ce congé en regard de la situation dans d’autres pays européens.

Marché du travail

Autre argument avancé par les partisans de l’initiative, un congé parental paritaire permettrait aux mères d’être plus nombreuses à reprendre leur vie professionnelle. Ce modèle d’assurance s’inspirerait de l’assurance maternité. Le congé serait donc payé par les allocations pertes de gain (APG).

L’alliance à l’origine de cette initiative regroupe des représentants des milieux économiques, sociaux et politiques et des membres du Centre, des Vert-e-s, du PVL, d’Alliance F et de Travail.Suisse. Les Vert-e-s ont indiqué que le Parti socialiste, qui n’a pas rejoint l’alliance, avait envoyé des signaux positifs. Il devrait aborder ce thème lors de son prochain Congrès en février.