Swiss Life serein d’atteindre ses objectifs 2027

L'assureur vie Swiss Life est parvenu à améliorer ses primes l'année dernière. Malgré une stagnation du bénéfice net et les turbulences sur les marchés financiers, la direction du groupe zurichois estime pouvoir atteindre ses objectifs financiers à l'horizon 2027.

(Keystone-ATS) «Nous avons augmenté le volumes d’affaires, le bénéfice d’exploitation et le rendement des capitaux propres», s’est félicité jeudi le directeur général Matthias Aellig. Ce dernier estime être «sur la bonne voie avec (le) programme ‘Swiss Life 2027′».

Dans le cadre de ces objectifs, Swiss Life vise un résultat des activités de frais et de commissions supérieur à 1 milliard de francs et un rendement des capitaux investis entre 17% et 19%. Le ratio de reversement aux actionnaires doit être supérieur à 75% et un programme de rachat d’actions de 750 millions de francs doit être achevé en mai. Toutes ces cibles devraient être atteintes, a souligné le groupe dans ses documents publiés en marge des résultats annuels.

En 2025, l’entreprise a enregistré des primes brutes en croissance de 3% à 20,87 milliards de francs. Le produit issu des frais et commissions a pour sa part accéléré de 4% à 2,59 milliards, a-t-elle détaillé dans un communiqué.

En matière de rentabilité, le résultat d’exploitation a crû de 2% à 1,83 milliard, tandis que le bénéfice net a fait du surplace à 1,26 milliard.

Les détenteurs de parts profiteront d’un dividende relevé de 1,5 franc à 36,50 francs par action, a annoncé le groupe zurichois.

Alors que les primes sont ressorties identiques aux prévisions des analystes consultés par l’agence AWP, le profit net a légèrement dépassé les attentes du marché. Le dividende était lui attendu en moyenne à 36,93 francs.

L’action chahutée

Dans la gestion de fortune pour le compte de tiers (TPAM), l’entreprise a enregistré des entrées nettes d’argent de 17,7 milliards de francs, un bond de 86% comparé à 2024. Le groupe zurichois a bénéficié d'»importants afflux dans les valeurs mobilières et l’immobilier». Fin 2025, les actifs sous gestion dans les affaires TPAM s’élevaient à 146 milliards de francs, en hausse d’environ 17% comparé à fin 2024.

Selon Anne-Chantal Risold d’Octavian, le groupe «a bien démarré le nouveau cycle stratégique avec la confirmation de l’ensemble des objectifs 2027. L’activité devrait rester solide malgré les risques macroéconomiques accrus».

Les turbulences sur les marchés financiers provoqués par la guerre au Moyen-Orient n’ont jusqu’à présent quasiment pas eu d’effet sur l’activité de Swiss Life, ont d’ailleurs affirmé Matthias Aellig et le directeur financier Marco Gerussi.

«La gestion d’actifs a démontré une bonne évolution des afflux d’argent nouveau», a pour sa part estimé Georg Marti de la Banque cantonale de Zurich.

A la Bourse suisse vers 11h30, l’action Swiss Life reculait nettement de 3,1% à 806,80 francs, dans un indice vedette SMI en repli de 0,69%.