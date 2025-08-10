Überfall auf Tankstellenshop in Gwatt bei Thun

Keystone-SDA

Ein unbekannter Täter hat am Samstagabend einen Raubüberfall auf einen Tankstellenshop in Gwatt bei Thun verübt. Der junge Mann flüchtete mit der Beute auf einem Fahrrad in Richtung Spiez.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Überfall ereignete sich kurz nach 19.50 Uhr, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag weiter mitteilte. Der Mann habe die Herausgabe von Geld gefordert und dabei sichtbar ein Messer in der Hand gehalten. Er erbeutete in der Folge Bargeld, verliess den Tankstellenshop und flüchtete auf einem Fahrrad.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Täterschaft bisher nicht ermittelt werden. Beim Überfall wurde niemand verletzt.