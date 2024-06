19-jähriger Alfaré an Eurovision Young Musicians

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Nach dem Eurovision Song Contest der Eurovision-Wettbewerb für junge klassische Musikerinnen und Musiker: Der 19-jährige Valerian Alfaré vertritt mit seinem Euphonium die Schweiz am Final der Eurovision Young Musicians-Ausmarchung (EYM) in Bodø (N).

Eine dreiköpfige Expertenjury wählte ihn aus. Er tritt damit am 17. August als Solist mit seinem Blechblasinstrument in Norwegen auf, wie das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) am Mittwoch mitteilte. Er konnte die Fachjury mit technischer Souveränität und Bühnenpräsenz beeindrucken.

Damit sei er bestens geeignet, die Schweiz auf der Bühne in Bodø zu vertreten. SRF 1 überträgt den internationalen Wettbewerb. Begleitet werden die elf Finalteilnehmerinnen und Finalteilnehmer im Stomen Konserthus vom norwegischen Radio-Sinfonieorchester.

Valerian Alfaré spielt neben dem Euphonium auch Trompete. Als Trompeter beschäftigt er sich vor allem mit Jazz und ist Mitglied des Schweizer Jugend Jazz Orchesters.

Auf dem Euphonium spielt er den Angaben zufolge in erster Linie Klassik und Neue Musik. Er gewann unter anderem den Schweizer Jugendmusikwettbewerb 2021. Am 29. Juni tritt Alfaré in der Sendung “Potzmusig” auf SRF auf.

Die Schweizer Auswahl für Eurovision Young Musicians nahm SRF mit Musik-Ausbildungsstätten und dem Schweizer Jugendmusikwettbewerb vor. Teilnahmeberechtigt sind junge Menschen im Alter von 14 bis 21 Jahren.

SRF ist einer der elf öffentlich-rechtlichen Sender, die an dem Nachwuchstalente-Projekt des europäischen Dachverbands European Broadcasting Union (EBU) teilnehmen. Die EBU richtet auch den European Song Contest (ESC) aus.