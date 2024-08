20-Jähriger nach Überfall auf Walliser Tankstelle festgenommen

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Nach dem Raubüberfall auf eine Tankstelle am Samstag in Conthey VS hat die Polizei den mutmasslichen Täter festgenommen. Die Festnahme gelang am Mittwoch nach einer gross angelegten Fahndung.

Der junge Mann hatte am vergangenen Samstag die Tankstelle betreten und das Verkaufspersonal mit einem Messer bedroht, wie die Kantonspolizei Wallis am Donnerstag mitteilte. Er verlangte die Herausgabe des Kasseninhalts und ergriff anschliessend mit der Beute die Flucht.

Die von der Staatsanwaltschaft in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei durchgeführten Ermittlungen führten zur Identifizierung des mutmasslichen Täters. Am Mittwoch wurde er in Siders VS angehalten und festgenommen. Es handelt sich dabei um einen 20-jährigen Schweizer.

Die Staatsanwaltschaft beantragte seine Versetzung in Untersuchungshaft und leitete eine Untersuchung ein.