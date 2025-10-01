23-jähriger Autofahrer stirbt nach Kollision in Aarau im Spital
Ein 23-Jähriger ist am Dienstagabend nach einem Verkehrsunfall in Aarau im Spital gestorben. Er war mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert.
(Keystone-SDA) Der Mann wurde auf der Unfallstelle reanimiert, wie die Aargauer Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Eine Ambulanz brachte ihn in ein Spital. Dort verstarb er wenige Stunden nach dem Unfall.
Der 23-Jährige war gemäss Polizeiangaben «kontinuierlich auf die Gegenfahrbahn» geraten. Weshalb dem so war, klären Polizei und Staatsanwaltschaft nun ab. Aufgrund von ersten Aussagen von Auskunftspersonen könnte ein medizinisches Problem im Vordergrund stehen, wie es in der Mitteilung heisst.
Der Unfall ereignete sich kurz vor 17.30 Uhr auf der Entfelderstrasse. Einige Fahrzeuglenker hätten dem Wagen noch ausweichen können, bis es dann zur seitlich-frontalen Kollision mit einem weiteren Auto kam. Dieses Fahrzeug wurde auf die Bahngleise der Wynental- und Suhrentalbahn geschleudert. Der ebenfalls 23-jährige Lenker wurde leicht verletzt.
Durch den Unfall war die Bahnlinie Aarau-Schöftland während rund anderthalb Stunden unterbrochen. Es kam auch zu Einschränkungen im Strassenverkehr.