The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

23-jähriger Autofahrer stirbt nach Kollision in Aarau im Spital

Keystone-SDA

Ein 23-Jähriger ist am Dienstagabend nach einem Verkehrsunfall in Aarau im Spital gestorben. Er war mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann wurde auf der Unfallstelle reanimiert, wie die Aargauer Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Eine Ambulanz brachte ihn in ein Spital. Dort verstarb er wenige Stunden nach dem Unfall.

Der 23-Jährige war gemäss Polizeiangaben «kontinuierlich auf die Gegenfahrbahn» geraten. Weshalb dem so war, klären Polizei und Staatsanwaltschaft nun ab. Aufgrund von ersten Aussagen von Auskunftspersonen könnte ein medizinisches Problem im Vordergrund stehen, wie es in der Mitteilung heisst.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 17.30 Uhr auf der Entfelderstrasse. Einige Fahrzeuglenker hätten dem Wagen noch ausweichen können, bis es dann zur seitlich-frontalen Kollision mit einem weiteren Auto kam. Dieses Fahrzeug wurde auf die Bahngleise der Wynental- und Suhrentalbahn geschleudert. Der ebenfalls 23-jährige Lenker wurde leicht verletzt.

Durch den Unfall war die Bahnlinie Aarau-Schöftland während rund anderthalb Stunden unterbrochen. Es kam auch zu Einschränkungen im Strassenverkehr.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
38 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
5 Likes
44 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft