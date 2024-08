23-Jähriger soll in der Stadt Zürich eine 38-Jährige getötet haben

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Zürcher Kantonspolizei hat am Montag in der Stadt Zürich einen 23-jährigen Schweizer verhaftet. Er soll zwei Tage zuvor eine 38-jährige Dominikanerin getötet haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Angehörige der Stadtpolizei Zürich hatten gemäss der Meldung am Samstagabend gegen 19.30 Uhr im Kreis 6 eine Wohnung kontrolliert. Dabei entdeckten sie eine leblose Frau, die Anzeichen von Gewalteinwirkungen aufwies.

Der Tatverdächtige wurde am Montag im Kreis 4 verhaftet und der Staatsanwaltschaft für schwere Gewaltkriminalität zugeführt. Die Ermittlungen zum Tathergang und den Gründen laufen.